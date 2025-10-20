La Laguna Tenerife, en lo más alto casi tres temporadas después

Tres victorias en otros tantos partidos y todas ellas con cierta solvencia aúpan a La Laguna Tenerife a lo más alto de la clasificación de la Liga Endesa 25/26. Un puesto de privilegio reservado –salvo carambolas de inicio– para muy pocos elegidos. Un grupo selecto al que ya pertenecía el CB Canarias, que hace menos de tres años también miró desde arriba a todos los demás competidores.

Hace valer ahora mismo el conjunto de Txus Vidorreta su +59 (gracias al +11 contra el BAXI Manresa, el +32 ante el MoraBanc Andorra, y el +16 frente al UCAM Murcia), por delante de los otros dos equipos que siguen invictos: el Valencia Basket (+56 tras ganar ayer de 21 en Lleida) y el Joventut (+47 después de doblegar por 32 al Bilbao).

Testigo de honor que recoge del Murcia (líder en las dos primeras jornadas), pero que no es nuevo para el club aurinegro. Y es que su gran arranque en la 22/23 también le reportó a la escuadra isleña esta misma condición por un total de nueve jornadas. En ese momento el Canarias fue primero en las cuatro fechas iniciales (con un basketaverage general que en ese momento era de +53), y pese a perder en la quinta contra el Barça, su buena racha posterior le devolvió a lo alto de la tabla entre las fechas 7 y 11.

En total nueve jornadas como líder que se vieron cortadas con las derrotas en su visita al Joventut y una segunda seguida frente al Real Madrid, en ese caso en Los Majuelos. En ese curso los de Vidorreta concluyeron cuartos la fase regular con un balance de 24-10.

En estas cuatro últimas campañas (desde la mentada 22/23), muy pocos conjuntos pueden presumir de haber estado más veces que el Canarias en lo más alto de la clasificación de la ACB. En concreto superan esa decena de ocasiones solo tres: Real Madrid, Barça y Unicaja, en una nómina en la que entran además Valencia, Murcia y Baskonia.

De hecho, si La Laguna Tenerife consigue alargar algunas semanas más su condición de invicto y además aguanta el pulso por el average ante los otros conjuntos de la zona alta, escalaría en esta lista virtual, toda vez que dejaría atrás los 11 lideratos del Barça y los 12 del Unicaja.

La que se da ahora, y de la que ya disfrutó hace tres temporadas también cuenta con otra situación a modo de antecedente. La ocurrida en la 16/17, cuando el cuadro lagunero estuvo en lo más alto de la clasificación al término de ocho jornadas, las tres últimas (23ª, 24ª y 25ª) sin que entrara en juego la descompensación por haber 17 equipos en liza. Aquella vez también fue el Madrid el que descabalgó del trono a la escuadra canarista.

Incluso, más recientemente, en concreto la campaña pasada, el Canarias opositó igualmente, y bien avanzada la fase regular, a escalar al liderato. Lo hizo gracias en buena medida a su racha de diez victorias. Así, lo tuvo en la mano en la visita del Real Madrid al Santiago Martín en la 27ª jornada, pero ahí los aurinegros no pudieron tumbar a los blancos.

¿Será capaz en esta ocasión el conjunto lagunero de mantenerse en esta privilegiada atalaya? El sábado, primer y complicado test, con motivo de la visita a la Isla del Unicaja –que ayer cayó en su cancha ante el Barça– para poner a prueba la positiva racha canarista en este arranque de la 25/26.