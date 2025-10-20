Huertas y su ‘vacuna’ de costumbre al UCAM Murcia

La receta de costumbre. Independientemente de celebrar a lo grande su partido 700 en la Liga Endesa, Marcelinho Huertas fue fiel el sábado a lo que va camino de convertirse ya en una tradición: producir de forma notable en ataque contra el UCAM Murcia cada vez que el cuadro pimentonero visita la Isla. Casi como de una vacuna periódica se tratara. En esta ocasión el paulista se fue hasta los 19 puntos (además con un gran 8/11 en tiros de dos) y siete asistencias para 20 de nota, siendo clave en evitar cualquier tipo de reacción de los visitantes.

Casi 25 de valoración

Esta querencia contra el cuadro grana en Los Majuelos ya tuvo su punto culmen hace tres campañas, cuando el brasileño se descolgó con un choque estratosférico en el que se fue hasta los 43 puntos y las ochos asistencias para un total de 47 de nota, siendo ambos registros sus topes personales desde que llegó a España. Eso sí, aquel partido acabó con derrota en la prórroga del equipo canarista. En total, y en sus siete temporadas de aurinegro, Huertas promedia contra el Murcia en sus duelos en la Isla 23,9 puntos y 6,4 asistencias para 24,7 de valoración. Este guarismo tampoco es muy superior al que ha presentado el director de orquesta canarista en sus cinco últimas visitas –aquellas como aurinegro– al Palacio de los Deportes murciano: 17,4 tantos y 4,6 pases de canasta para 16,2 de nota. En su antecedente más reciente –el de la 24/25– se fue hasta los 28 puntos y siete asistencias, la última de ellas en un saque de banda que tuvo como destinatario a David Kramer para que el escolta alemán anotará, sobre la bocina –y cuando solo restaban ocho décimas para la conclusión–, el triple del agónico triunfo del club tinerfeño.

Antecedentes

Lo más llamativo de esta motivación extra es que en todos sus cursos anteriores en la Liga Endesa Huertas nunca tuvo al Murcia como una de sus víctimas preferidas. De hecho en casi ninguno de sus enfrentamientos antes de llegar al Canarias alcanzó los dobles dígitos de anotación, siendo su mejor guarismo, los 14 que convirtió cuando vestía la camiseta del Barça en la 12/13. n