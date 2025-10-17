Txus Vidorreta: "El Murcia lo pone siempre difícil, al Canarias y a todo el mundo"

La Laguna Tenerife no lo tendrá fácil cuando reciba al UCAM Murcia en el Santiago Martín. El combinado aurinegro, que cuenta sus partidos por victorias en este inicio de 25/26 (dos en Liga y otras tantas en Champions), se mide este fin de semana al oponente más complicado de cuantos se ha ido encontrando por el camino. Así lo ha advertido Txus Vidorreta en sala de prensa. El técnico, tras apuntar que “todos los rivales son complejos”, destacó que Murcia no solo se lo pone difícil siempre al Canarias, sino a “a todo el mundo porque es un gran equipo, muy bien entrenado y que siempre tiene muchos recursos”.

“Efectivamente, llega el UCAM-Murcia, que hace dos años fue subcampeón de Liga. No es que nos lo ponga difícil a nosotros, se lo pone difícil siempre a todo el mundo porque es un gran equipo, muy bien entrenado y que además siempre tiene muchos recursos. Por lo tanto, lo afrontamos con mucha ilusión, la idea de prepararnos bien, seguir sumando y tratar de hacer frente a las principales virtudes que tiene un equipo largo y que está acostumbrado siempre a competir a muy alto nivel desde la llegada de Sito Alonso a su banquillo”, reflexionó Vidorreta apenas unas horas antes el enfrentamiento.

Segundo contra primero

Al término de las dos primeras jornadas de campeonato, y aunque la clasificación sea todavía una anécdota, el equipo universitario marcha líder de la Liga Endesa visto su balance entre puntos anotados y recibidos (+53), mientras que la entidad auriengra ocupa el segundo lugar (+43). Según el preparador vasco, esta circunstancia tiene que ver “con el perfil de los equipos a los que te enfrentas”. “Tanto Manresa como Girona juegan con mucha velocidad. Y tanto a Murcia como a nosotros, jugar contra equipos que juegan con mucha velocidad, aunque nosotros seamos de un ritmo más pausado habitualmente, se nos da bien. Y luego los dos hemos jugado contra Andorra, que quizás en este inicio de temporada le está pesando el que todo su juego interior sea nuevo. Eso hace que, en este momento, seamos los dos equipos que más anotamos de la Liga y que nosotros estemos en 100 puntos de media”, detalló Vidorreta antes de vaticinar, que habrá “un buen tono defensivo” en el partido. “Aunque no soy adivino. Los dos equipos seguramente estemos por debajo de esa media de puntos que llevamos anotados”, adelantó con una sonrisa.

Jaime, de base y volando

El capitán de la nave insular se detuvo también a analizar el gran inicio de temporada que está cuajando Jaime Fernández, que está participando también como base, y no solo en la posición de escolta. Así, aunque Marcelinho y Fitipaldo están jugando a un buen nivel, es Jaime el que “está dando un extra tanto a la hora de anotar como a hora de asistir, incluso en algunos aspectos defensivos en los que él habitualmente sufre”. “Está pudiendo robar balones y eso nos permite correr y anotar situaciones en contraataque con ventaja. Lo más importante es que él se siente bien en la cancha y que incluso, en acb.com se referían a él como base. A mí, la verdad es que me mola mucho porque realmente de base solo juega conmigo. En el Estudiantes y ahora, que está haciéndolo muy bien”, apuntó orgulloso.

Que se esté desempeñando como '1' no parece ser excepcional. Vidorreta cree “mucho” en él en esa demarcación. “Yo creo que, por su forma de jugar y por cómo está el baloncesto actualmente, él puede jugar de '2', pero creo que tiene que tender también a ser el que lleve el peso del equipo, a tener la pelota y no esperar a que le llegue. Creo que es una buena opción, además de presente y de futuro, para él y para el club”.

Una tarea pendiente

Por delante tras el compromiso frente a la entidad murciana asoma una semana limpia (sin duelo europeo) que La Laguna Tenerife deberá aprovechar para, que a nivel defensivo, “el equipo sea más consistente en momentos puntuales”. "Hemos tenido momentos en los que nos anotan con mucha facilidad. Por ejemplo, el día de Manresa cuando cogimos diferencia o en la segunda parte del partido ante el Herzliya. Esos son puntos en los que tenemos que mejorar, ser más sólidos cuando tenemos ventaja para que no corra peligro”, concluyó el preparador.