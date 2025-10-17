La Laguna Tenerife recibe al UCAM Murcia en un duelo con todos los alicientes posibles

Sábado grande en el Santiago Martín. La Laguna Tenerife recibe (19:00) al UCAM Murcia en Los Majuelos en un compromiso que se apunta a ser de altísimo nivel y cuenta con todos los alicientes posibles. Para empezar, el recinto lagunero alberga un enfrentamiento entre el segundo y el primer clasificados de la Liga Endesa. Apenas dos jornadas se han disputado desde que el balón se lanzó al aire por primera vez en la 25/26, pero solo dos equipos han promediado 100 o más puntos por jornada, uno es el Canarias y el otro el Valencia Basket. El Murcia, por su parte, cuenta con el mejor balance de 'basket average' (+43). Por muy pronto que sea, el hecho de que Real Madrid (1-1) y el Barça (0-2) no hayan sido capaces de sacar adelante sus partidos (los azulgranas ninguno) pone de manifiesto lo meritorios que son los números de salida de universitarios y aurinegros.

Al margen del enfrentamiento de dos conjuntos ya asentados en la zona noble de la clasificación ACB (más arriba y con más regularidad los locales), la cita servirá también para que la afición canarista regrese al Santiago Martín después de la puerta cerrada «por motivos de seguridad» en el duelo del martes frente al Bnei Herzliya. Hay ganas de baloncesto.

El Santiago Martín, vacío durante el duelo frente al Herzliya. / Arturo Jiménez

Pleno de triunfos

Supercopa al margen, no hay por ahora borrón alguno en la génesis de la 25/26 para el Canarias, que se ha impuesto en Liga al Baxi Manresa y al Morabanc Andorra y en Champions al Trapani y el cuadro israelí. Mantener la convicción de invicto, más que un objetivo en sí, sería una bonita consecuencia de la deseada victoria.

Recuperado Wesley Van Beck de sus problemas de espalda, Txus Vidorreta cuenta este sábado con todos los jugadores de la plantilla. El técnico solo advirtió en la previa de un pequeño proceso febril, más que gripal, que Rokas Giedraitis ha superado en las últimas horas. Mantener el buen tono defensivo, llevar la iniciativa en el juego y contar con una buena versión de jugadores como Gio Shermadini o Jaime Fernández (los que más han brillado en este inicio de temporada) bien podrían ser factores diferenciales.

El Murcia, un rival "picante"

El Murcia de Sito Alonso no lo pondrá fácil. Al conjunto universitario le avala su inicio de curso: dos victorias en Liga (contra el Andorra y el Girona) y uno en EuropeCup, el del miércoles contra el Rilski Sportist búlgaro. En palabras de Vidorreta, se trata de un rival que «ahora tiene manejadores con más chispa». «Más picantes, como dice Juan Gatti».

En un elenco con hasta seis jugadores por encima de los diez créditos de valoración en las dos primeras jornadas, destacan los 13 puntos por partido de Raieste o los 12,5 del clásico Dylan Ennis. Los «picantes» son Michael Forrest y David DeJulius (ex del Macabbi Tel Aviv en Euroliga) y Cate y Cakoc las amenazas interiores. El preparador aurinegro apuntó también a la aportación del ala-pívot Toni Nakic, un jugador que «siempre» le ha «gustado mucho» porque abre muy bien el campo y «es capaz de tirar con rapidez».

Dos exaurinegros

En el roster visitante destacan, por su pasado aurinegro, Moussa Diagne y Jonah Radebaugh. El segundo, más bien, por lo fugaz de su paso por el club. Tanto, que no llegó a debutar. Fichó un mes de junio y a mediados de julio ejerció una cláusula de salida para fichar por el Valencia.