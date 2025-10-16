El mejor en la Liga Endesa y en la Champions: la faceta del juego que La Laguna Tenerife domina a la perfección

Casi infalible desde el tiro libre. Y ya es una seña de identidad para La Laguna Tenerife. El combinado aurinegro ha registrado un porcentaje de acierto altísimo desde la línea de 4,60 en sus cuatro primeros partidos de temporada: dos en Liga Endesa y otros tantos en la Basketball Champions League. Los datos no engañan, el Canarias es el mejor equipo en esta faceta en la competición doméstica y también en la continental. De hecho, en ACB ya fue primero en las 20/21 y 24/25 y segundo en las 22/23 y 23/24.

El éxito desde el tiro libre ya fue patente en el día uno de la 25/26 para el combinado aurinegro. En la primera jornada de ACB y frente al Manresa (victoria por 104-93 en el Santiago Martín), el Canarias anotó 25 de los 28 lanzamientos de uno que ejecutó para un porcentaje de 89%.

La excelencia en Italia

Pocos días después, en el estreno en BCL de la temporada, el conjunto canarista rozó la perfección en la pista del Trapani Shark italiano. En un duelo que concluyó con triunfo visitante (78-84), La Laguna Tenerife hizo diana en 24 de los 25 tiros libres que salieron de las manos de sus jugadores. La brillantísima tasa de acierto alcanzó los 96 puntos sobre 100 (96%). Un escándalo que valió para vencer el partido. Con un acierto del 70% (la media de los 32 equipos que participan en la primera de las competiciones FIBA de Europa), los pupilos de Vidorreta hubieran sumado 17 puntos y no 24. Esto es, el resultado hubiese sido de empate a 78. Saber qué hubiese pasado en un hipotético escenario de marcador más ajustado es imposible. Todo lo contrario que concluir que los tiros libres fueron determinantes para el Canarias manejase con cierta tranquilidad los últimos minutos de un choque que siempre fue ajustado a partir del descanso.

A la vuelta de Italia, el cuadro insular no regresó a las Islas. Se quedó en la Península para visitar al Morabanc Andorra. En el Principado, los laguneros arrasaron (64-96) a un Andorra que ya perdía por 12 al término del primer periodo. Ante los de Joan Plaza, el porcentaje de final feliz en los libres fue de un salvaje 92%. 23 aciertos sobre 25 lanzamientos.

Bruno Fitipaldo reclama una falta en el duelo frente al Morabanc Andorra. / ACB PHOTO

Notable alto en su día más flojo

A su regreso a la Isla, y pese a no poder contar con el apoyo de su gente frente al Herzliya en la segunda cita continental de la temporada, la concentración de los canaristas apenas se vio afectada pese a lo desangelado del Santiago Martín. En una jornada con victoria muy holgada (108-85), la media fue de un 82,1% (23/28), una proporción no tan brillante como las anteriores, pero igualmente meritoria.

Los porcentajes de acierto de La Laguna Tenerife desde el tiro de uno son ya sobresalientes si se analizan desde una óptica particular, pero pasan a ser de matrícula de honor al compararse con los del resto de equipos. En Champions, el Canarias es el mejor equipo en esta faceta con un balance de 88.7% de éxito. Más de 18 puntos por encima de la media de un torneo en el que solo tres equipos más superan el 80%. Los insulares han anotado 47 de sus 53 tiros siendo, además, el sexto equipo que más acude a la línea de 4,60. El que más es el Chalon francés (42/66), que ostenta un pobrísimo 64% de tino. El cuadro galo es el cuarto por abajo en una faceta a la que el Canarias, por contra, saca un rendimiento altísimo.

En ACB, cómo no, La Laguna Tenerife lidera también el ranking de promedio en los tiros de uno. Los 50 sobre 53 totales sacan una impresionante media de 90,6%. A la excelencia canarista solo se acerca precisamente el UCAM Murcia, próximo rival aurinegro. Los murcianos, con un 90% redondo, son junto a los laguneros los únicos en superar la barrera del 90. El peor en la Liga Endesa está siendo el Dreamland Gran Canaria (63,6%), que también naufraga en la Champions: 22º con un 70,2%.

Los que más tiran de uno

Los registros colectivos de La Laguna Tenerife son brillantes se miren por dónde se miren. El apartado individual, lógicamente, los guarismos de acierto son altísimos (una cosa es directamente proporcional a la otra). No obstante, dos son los jugadores aurinegros que han acudido a la línea de 4,60 con bastante más frecuencia que los demás.

El primero es un clásico: Gio Shermadini. Gigante en la zona, a Gio le paran con faltas con mucha frecuencia. En el tiro libre es un pívot excepcional. Esta campaña ha anotado 23 de 27 (85%). El segundo es Jaime Fernández, brillante en la génesis de la 25/26. Su acierto también lo es: 22 de 23 para un descomunal 96%.