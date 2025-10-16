Bruno Fitipaldo quiere más para La Laguna Tenerife: "Este no es el techo del equipo"

Bruno Fitipaldo lo tiene claro. La Laguna Tenerife tiene todavía margen de mejora. Pese al gran inicio de temporada que está cuajando la entidad aurinegra (y cuyo mérito destaca el uruguayo), el base advierte de que hay espacio para “seguir creciendo”. “No es el techo del equipo”. “Nosotros sabemos que lo que venimos haciendo es difícil de lograr. Tener esa regularidad bastante constante no es nada fácil. Es un buen objetivo, o un buen punto, estar en ese lugar. Luego debemos poder lograr picos más altos. Estamos todos de acuerdo en que está muy bien, pero encontrar esos picos o momentos que el equipo tenga un cambio más todavía no es tan fácil de conseguir porque los otros equipos también juegan y han mejorado mucho. Yo estoy conforme, en general estamos conformes con lo que venimos haciendo. Creo que también es recién el inicio de temporada y de acá tenemos que seguir creciendo. No es el techo del equipo”, ha manifestado el jugador.

La clave del enésimo buen arranque canarista pasa, fundamentalmente, por la continuidad de un bloque y un técnico que trabajan juntos desde hace años. “Es un poco la idea del club en general, la de mantener un proyecto de largo plazo, es una pequeña ventaja que nosotros tenemos. Es verdad que después hay que hacerla pesar y que se note y funcionar acorde. Tenemos una manera de jugar que la mantenemos y un conocimiento, una memoria colectiva que viene de muchos años y ayuda a que los nuevos se inserten un poco más rápido”, destacó Bruno.

Un gran comienzo

“Contentos por el arranque de temporada”, en el vestuario aurinegro no se relajan porque saben que “es solamente el inicio”. “Fueron bastantes partidos en pocos días, fue un arranque intenso y bueno, ahora se acomoda un poco más el calendario”, expresó Fitipaldo antes de reconocer que la condición de puerta cerrada en el duelo frente al Herzliya le recordó a “a aquellos años de pandemia y que ya se habían olvidado un poco”. “No es mi punto, no me voy a meter en eso. Ya pasó, se ganó y pasamos a la página de todo lo que se generó”, zanjó.

Visitante este fin de semana en el Santiago Martín (sábado, 19:00), el UCAM Murcia es un equipo que siempre pone al Canarias “las cosas muy difíciles”. Los duelos frente a los murcianos “son siempre muy igualados”. “Tratamos siempre llevar el partido a lo que nosotros nos conviene más, jugar ese partido de control, de pase y posesiones más largas y menos cantidad que ellos. Lo importante es imponernos. Ellos vienen en un buen momento, están muy sólidos y tienen muchos jugadores desequilibrantes. Debemos controlar su ataque. Hacer un buen trabajo defensivo será fundamental para ganar”, expresó el pupilo de Vidorreta para referirse a las claves que augura para encarar la contienda con garantías.

El Murcia, además de ser un colectivo poderoso, tiene a “muchos jugadores que en cualquier momento pueden tener una racha y anotar, gente con experiencia, pero también físicamente muy capaces”. “Será un partido muy exigente de la parte defensiva y de mucho uno contra uno”.

Giedraitis anota en el duelo de la primera jornada de Liga Endesa frente al Baxi Manresa. / Emilio Cobos (CBC)

Van Beck, en el buen camino

Fitipaldo concluyó su comparecencia refiriéndose a dos de los fichajes veraniegos de La Laguna Tenerife. Rokas Giedraitis y Wesley Van Beck. Mientras el lituano está participando con más frecuencia, el norteamericano se ha topado con una pequeña lesión que ha dificultado su adaptación al sistema de juego de Txus Vidorreta.

“Estamos muy contentos de tenerlo”, celebró Fitipaldo cuestionado por Giedraitis. “Es un chico bárbaro. Se metió en el grupo muy bien, tanto dentro de la cancha con las cosas que hacemos, que yo creo que le gustan se siente muy cómodo, como también fuera de la cancha. Esta semana estuvimos fuera, los ratos libres, los ratos de viaje en el hotel... Se ha acoplado muy bien y se lo ve disfrutando del día a día y también de Tenerife. Yo creo que está muy contento”.

'Wes', mientras, “tuvo el problema en la espalda que lo tuvo entrando y saliendo”. “Desde la última vez que se incorporó no tuvo que volver a parar, es importante para que agarre forma y que se meta dentro del equipo. Es un proceso de adaptación, no es lo mismo estar hace seis años acá y conocer casi todas las situaciones que ser nuevo. Nosotros somos un equipo con muchísima profundidad táctica y de muchísimas normas, muchísima información que hay que procesar en poco tiempo. Él está haciéndolo muy bien porque, la verdad, nos sorprendió a todos lo rápido que lo incorporó. Ahora que ya está sano, no tengo duda que se va a ir incorporando bien, es un jugador que tiene el perfil de nuestro juego, tiene las características para encajar bien”, expresó Fitipaldo.