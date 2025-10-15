Txus Vidorreta: «Lo más duro ha sido tener que estar tan pronto aquí»

Pese a un ambiente insólito en el Santiago Martín, Txus Vidorreta se mostró plenamente satisfecho con el rendimiento de su equipo en el cómodo triunfo frente al Bnei Herzliya israelí (108-85). El técnico bilbaíno valoró la capacidad del conjunto aurinegro para mantener la concentración y adaptarse a los múltiples registros defensivos del rival. «Hemos encontrado la energía dentro porque sabíamos que fuera no la íbamos a poder encontrar hoy», comenzó destacando el preparador lagunero, consciente de la frialdad de un pabellón vacío. «Tampoco nos queda tan lejos a muchos de los jugadores de esta plantilla jugar sin público. Ya lo hicimos en su día y lo hicimos muy bien; hoy también lo hemos hecho bien», añadió el estratega aurinegro en referencia a la temporada 20/21, la posterior a la pandemia.

«Lo más duro ha sido tener que estar tan pronto aquí; llevamos cinco horas en el pabellón», apuntó con ironía sobre la experiencia de jugar sin público. «Ya hemos tenido que jugar partidos a puerta cerrada contra equipos de Israel en los últimos años, fuera de casa. No es la primera vez que sucede, pero sí la primera aquí», recordó Vidorreta, que le restó así dramatismo a una jornada que su plantilla supo gestionar con profesionalidad.

El técnico canarista explicó con detalle la variedad táctica que tuvo que afrontar su equipo. «Hemos sabido atacar las múltiples defensas que han planteado: una zona 2-3, una zona 3-2, una zona 1-2-2 match up, situaciones de bloqueo directo defendidas de una manera más agresiva o más conservadora, con cambio… he nombrado ya seis cosas diferentes, más la zona press son siete», enumeró Vidorreta, orgulloso de la lectura ofensiva de sus hombres. «Hemos anotado 60 puntos al descanso, así que tenemos que estar contentos», añadió un Vidorreta que dedicó elogios a Joan Santre, determinante en la contención de Elijah Stewart.