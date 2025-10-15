La Laguna Tenerife iguala un récord histórico en competición europea

No hay manera. No hay quien pueda con La Laguna Tenerife en el Santiago Martín en competición continental. Ni el oficio de los equipos turcos, ni la competitividad de los italianos, tampoco el empuje de los lituanos, ni el carácter de los griegos o el dinero de los siempre pujantes equipos israelíes. Ni siquiera el profundo conocimiento que tienen de los aurinegros alguno de sus rivales en Liga Endesa con los que se ha cruzado el Canarias también en la Basketball Champions League.

Así, el combinado auriengro sumó este martes su victoria consecutiva número 30 como local en Europa. Un triunfo de mérito por la manera en la que los pupilos de Txus Vidorreta dominaron siempre a su rival, el Bnei Herzliya, y porque, en esta ocasión y de forma excepcional, los canaristas tuvieron que sobreponerse al hándicap de jugar en casa y, a la vez, sin el aliento de ni uno solo de sus aficionados. Al contrario, el recinto de Los Majuelos lució una imagen completamente desangelada y anticompetitiva, casi como si de un entrenamiento se tratase.

Caza a Baskonia

Con todo, La Laguna Tenerife esquivó la dificultad para volver a imponerse en su feudo y mantener activa una racha que pasa a la historia de las competiciones europeas. El equipo insular deja definitivamente atrás las 29 alegrías consecutivas que encadenó el Valencia Basket en Eurocup (entre febrero de 2002 y marzo de 2009) e iguala ahora un registro que hasta la noche de este martes manejaba en solitario el Baskonia.

El equipo de Vitoria sumó, entre febrero de 2005 y noviembre de 2007, 30 triunfos consecutivos en el Buesa Arena y en el marco de la Euroliga. Aquella descomunal marca se cortó con el triunfo del CSKA de Moscú en territorio vasco un jueves día 29. El marcador definitivo fue de 76-85 a favor, claro, del equipo ruso.

Vidorreta celebra el triunfo del Canarias frente al Herzliya. / Arturo Jiménez

Casi cuatro años invicto

De esta manera, han pasado cerca de 18 años desde el cuadro de Vitoria estableciera un techo histórico al que opta romper ahora La Laguna Tenerife y casi cuatro años desde la última victoria visitante en el Santiago Martín en la Champions League. Fue el 8 de diciembre de 2021, cuando el Canarias hincó la rodilla frente al Riessen Ludwisburg por 83-99.

Por el camino, el equipo lagunero ha alcanzado e ido mejorando la mejor racha local en la historia de la propia BCL y, ahora, apunta a la de cualquier competición continental. Desde entonces, 19 han sido los rivales que se han estampado contra el muro aurinegro en la Isla (varios han repetido): Pinar Karsiyaka, Kolossos, Saint-Quentin, Reggiana, Manresa, Petkim Spor, Derthona, Cholet, Darussafaka, Riga, Peristeri, Hapoel Jersualem, Tofas Bursa, Rytas Vilnius, Herzliya, Murcia y Dinamo Sassari.

El obstáculo definitivo en el camino hacia la historia de la escuadra insular será la visita del Tofas Bursa a la Isla el martes día 11 de noviembe (20:30). Antes, eso sí, los canaristas visitarán a los turcos el martes 28 de octubre.