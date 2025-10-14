Un partido en casa, pero con ambiente extraño

En casa... pero no mucho. La Laguna Tenerife vivirá esta noche, con motivo de la segunda jornada de la Basketball Champions League, una especie de regreso al pasado. Aquel que le tocó vivir durante gran parte de la campaña 20/21, jugada sin público en las gradas por culpa del coronavirus. Esta vez, garantizar la seguridad ante posibles altercados relacionados con el conflicto israelí-palestino es la razón para que el choque contra el Bnei Herzliya hebreo se celebre a puerta cerrada.

Una decisión a la que se ha visto empujada la entidad aurinegra y que, sobre el papel, no beneficia en absoluto al plantel lagunero, ya que al margen del quebranto económico generado, los de Txus Vidorreta pierden ese aliento extra con el que siempre cuentan desde la grada.

Ese frío ambiental, sin embargo, no debería suponer un especial hándicap para los aurinegros, ya que buena parte de los componentes de la actual plantilla ya se desenvolvieron a las mil maravillas ante el cierre de los pabellones por la pandemia. Así, en aquel curso solo el Madrid, el Baskonia y el Barça profanaron el Santiago Martín.

Condicionante ambiental al margen, el CB Canarias tratará hoy de certificar las positivas sensaciones que ha dejado en su arranque del ejercicio 25/26. A un suspiro de meterse en la final de la Supercopa, los de Txus Vidorreta han sacado adelante, con cierta solvencia y variados registros, sus tres partidos posteriores, el más reciente el sábado, casi sin despeinarse y en un escenario casi perfecto en Andorra.

Con Gio Shermadini en modo MVP y Jaime Fernández acercándose a su mejor versión, el de hoy debe ser un partido para que Fran Guerra termine de entrar en la dinámica del conjunto aurinegro, sensación que también buscará Wes Van Beck, que poco a poco va dejando atrás sus recientes molestias lumbares.

Delante tendrá el Canarias a un rival un tanto imprevisible, toda vez que el Bnei Herzliya apenas ha jugado partidos oficiales en lo que va de temporada, al margen de apenas haberse entrenado en su cancha. De hecho, el adversario aurinegro llevaba, hasta ayer, más de una semana ejercitándose en Sofía (Bulgaria).

Sin debutar en la liga de su país, los de Yehu Orland solo suman un encuentro tras el 24 de septiembre, el disputado contra el Tofas turco la pasada semana. Los hebreos llegaron a estar 14 arriba a poco de finalizar el tercer cuarto (60-74), pero no aguantaron y acabaron cayendo por 90-86.

Al margen de lo que puede suponer para su estudio el escaso rodaje que atesora, se presenta el Bnei Herzliya en la Isla con dos piezas nuevas en su roster. El escolta Shawn Dawson, que cumple su tercera etapa en el club; y Toney Douglas, veterano base (39 años) y con un pequeño paso anterior por el Estudiantes.

Dos casos más de la prevalencia de los jugadores norteamericanos en el rival de hoy del Canarias. De hecho, en su estreno en la Champions, solo saltaron a la cancha dos de sus cupos (Lugashi y Lutaty), pero con una participación total inferior a los 16 minutos.

Sumar el triunfo en el duelo de hoy permitiría al Canarias no solo alargar su racha triunfal en el Santiago Martín hasta los 30 triunfos, sino que además le acercaría un paso más a su primer gran objetivo en esta BCL: acabar primero de la fase de grupos para lograr el pase al Top 16 sin necesidad de pasar por el play-in.