El CB Canarias convierte la adversidad en un entrenamiento

Trámite engorroso solventado para La Laguna Tenerife. Lejos de caer en cualquier tipo de duda o indecisión que le pudiera haber generado el jugar como local con las gradas totalmente vacías, el conjunto canarista convirtió ayer su segundo partido en la BCL 25/26, ante el Bnei Herzliya, en una especie de entrenamiento que concluyó con una plácida victoria para el cuadro isleño (108-85).

Sesión a modo de prueba con un sparring, el conjunto israelí, básicamente porque el Canarias mostró, desde el salto inicial, la misma concentración que de costumbre para hacer que la igualdad en el marcador durara apenas unos minutos. El acierto inicial en el tiro de tres (5/7), la capacidad de desborde de Jaime Fernández (confirma su gran momento con 25 puntos) y la fiabilidad en el tiro libre (13/14 en el segundo periodo) permitieron a los de Vidorreta dispararse hasta un más que contundente 60-39 al descanso.

Esa superioridad hizo que la segunda mitad apenas tuviera historia y solo sirviera para aspectos menores. Como que el cuadro lagunero ampliara sus rentas (por momentos en la treintena), repartiera minutos para evitar cargas (solo Sastre y Fernández pasaron de los 20 minutos) y se gustara desde el perímetro (15/29 al final) para certificar su segundo triunfo continental del curso.

Gran puesta en escena

En medio de ese ya previsible ambiente desangelado que destilaba el Santiago Martín, el Canarias no se durmió en su puesta en escena. Más bien todo lo contrario, porque el bando aurinegro arrancó muy atinado, tratando de explotar la continuación de Shermadini, y especialmente sacando rédito de sus exquisitas circulaciones y dando en las esquinas con sus tiradores liberados (13-6, 5').

Shermadini anota de forma clara ante la mirada de Heidegger / Arturo Jiménez / t

También supo solventar con nota el cuadro canarista la intensidad, en ocasiones desmesurada (Fitipaldo se fue al banco con un golpe tras apenas un minuto de partido) de su rival, que tuvo claro que debía incomodar al equipo lagunero como método casi único para que el duelo creciera parejo.

Con Sastre haciendo de perfecto secante de Stewart, La Laguna Tenerife solo tuvo algunos problemas en un par de inexistentes segundas ayudas. Mal menor porque el equipo isleño siguió lanzado desde el arco, con un 5/7 que le disparó hasta el 20-10.

Lectura de la presión

El Bnei Herzliya optó ahí por unas presionantes y agresivas zonas -que tornaban a individual- para la que tuvo antídoto perfecto Jaime Fernández. Ante este dibujo el madrileño sumó hasta cuatro penetraciones de las que sacó ocho puntos (dos de ellos en libres) para cerrar el cuarto con la máxima diferencia hasta ese momento (29-15).

La tendencia se mantuvo en el comienzo del segundo acto con un 3+1 de Scrubb y, en especial con la acertada lectura de los locales en los cambios defensivos interiores, encontrando una y otra vez a Shermadini (37-17). A esa variedad de recursos añadió el Canarias su presencia en el rebote de ataque, disponiendo de varias opciones extras para llevar su renta por encima de la veintena (46-25 tras un 2+1 de Kostadinov).

La aparición de Stewart y un 0-5 para el Bnei llevaron a Vidorreta a pararlo (49-32, 18'). Minuto meramente preventivo, porque ni la tímida reacción visitante se alargó, ni el Canarias cayó en tipo alguno de relajación. Esta vez, sacando partido de sus numerosas presencias en el tiro libre (13/14 en el segundo periodo y en total 17/20 al descanso), producto de la actividad de un equipo, el israelí, al que no le importó meter manos a mansalva.

Al mismo ritmo

Un triple de Scrubb y otra canasta más de Fernández (12 puntos al intermedio) derivaron en el 60-36 poco antes del entretiempo (60-39) en un escenario más cómodo de lo previsto en el mejor de los casos. Casi sin pretenderlo, el Canarias estaba convirtiendo en un entrenamiento con sparring su segundo compromiso continental.

Ante esta tesitura la segunda parte prácticamente sobró, básicamente porque el Canarias mantuvo cerrada cualquier rendija que pudiera dar lugar a susto alguno. Y lo hizo con una gran puesta en escena en el tercer periodo, tanto buscando a sus interiores, anotando desde el perímetro y de nuevo con el acierto de Fernández (76-46, 26').

Ahora sí, con el choque totalmente sentenciado, el Canarias bajó un tanto sus revoluciones, llevando al partido a un intercambio de aciertos con las que el conjunto israelí anotó con muchísima más fluidez. Incluso, y de la mano de Stewart, el Bnei llegó a situarse a 19 (94-75, 35'). Maquillaje sin reacción adversa porque el Canarias no se vio inquietado en absoluto para certificar, en un ambiente inusual, su segundo triunfo continental (108-85).