De Sicilia a Andorra para confirmar el buen inicio

Agenda apretada, partidos con poco margen, viajes, entrenamientos lejos de casa... y la constante ambición de sumar victorias. Sin que se haya consumido un mes de la nueva temporada, el La Laguna Tenerife ya está en su rutina, una a la que está acostumbrado por su habitual presencia en dos competiciones, la Liga Endesa, la que le ocupa este sábado (18:00), y la Basketball Champions League, que es de la que viene. El pasado miércoles abrió su aventura continental con un triunfo en la cancha del Trapani, en Sicilia. Esta tarde buscará lo mismo en Andorra, en este caso, con la intención de dar continuidad a la victoria con la que comenzó su andadura en la ACB 25/26, la de la primera jornada ante el Manresa en casa. De momento son tres encuentros en niveles diferentes, la derrota por la mínima en la semifinal de la Supercopa a manos del Real Madrid (72-71) y los resultados positivos en la Liga Endesa (104-93) y la Champions (78-84). Nada mal.

Gio, Huertas, Jaime...

Así ha arrancado un La Laguna Tenerife que sigue siendo muy reconocible, con nombres propios como los de Shermadini, el MVP de la fecha inaugural por su aportación de 28 puntos –38 de valoración– en la cita con el BAXI –venía de un 23 y 28 en la Supercopa–. Pero el exjugador del MoraBanc –también vistió ese uniforme Jaime Fernández– no fue el único inspirado en el partido con el Manresa. Huertas y Jaime terminaron con 20 y 18 puntos, mientras que Rokas Giedraitis, uno de los fichajes, sumó 14. Luego, en Trapani, el Canarias fue el fiel reflejo de la coralidad que tanto distingue su juego: superaron la cota de la decena de puntos Jaime (11), Fitipaldo (12) y Doornekamp (13). O sea, esencia aurinegra con la cuota de mejora del alero lituano.

Van Beck es duda, Okoye se lo pierde

La incógnita está en otro de los refuerzos, el escolta estadounidense Wesley Van Beck. El de Houston se estrenó en la Supercopa –16 minutos y un punto–, pero no estuvo disponible en los dos partidos siguientes. La causa, unas molestias en la espalda. Es duda.

En el Andorra también había una, pero su entrenador, Joan Plaza, la disipó en la víspera. "Soy partidario de no arriesgar con Okoye", advirtió sobre el alero norteamericano con pasaporte nigeriano. Supuestamente, el Andorra notó su ausencia, por lesión, en la apertura en la cancha del UCAM. El resultado, un 95-64 que situó a los del Principado en el último puesto de la clasificación con solo una jornada celebrada –anecdótico– y que lo convierte en un rival herido, un equipo en el que apenas sobresalieron –y sería mucho decir– Morris Udeze y Kyle Kuric, con 15 y 13 puntos. El primero es una de las novedades del MoraBanc, un club que también apuntaló su plantilla con el escolta Aaron Best, los ala-pívot Yves Pons y Justin Mackoy, y los pívot Artem Pustovyi y Rubén Guerrero. Joan Plaza, que repite en el cargo –llegó en enero de este año y dejó al equipo en el undécimo lugar de la tabla–, también podrá elegir entre algunos ilustres de la Liga Endesa, como el exaurinegro Ferran Bassas o Kyle Kuric.

Nombres que elevan la exigencia para un Canarias que sacó adelante sus seis últimas visitas a la pista andorrana en Liga Endesa.