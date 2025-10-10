Gana entradas dobles con EL DÍA para el próximo partido del La Laguna Tenerife en la Liga Endesa

¿Eres seguidor del buen baloncesto? Entonces no puedes perderte esta oportunidad. EL DÍA pone en marcha un sorteo de 5 entradas dobles para que sus lectores registrados disfruten en directo del emocionante encuentro entre La Laguna Tenerife y UCAM Murcia, que tendrá lugar el sábado 18 de octubre a las 19:00 horas en el pabellón Santiago Martín.

Este duelo forma parte de la Liga Endesa 2025/2026, una temporada que promete grandes emociones. Con esta iniciativa, EL DÍA refuerza su compromiso con el deporte y la afición tinerfeña, acercando a los seguidores al equipo aurinegro en un ambiente lleno de energía y pasión por el baloncesto.

No dejes pasar esta oportunidad de apoyar al La Laguna Tenerife en casa y vivir el espectáculo del baloncesto con EL DÍA.

📅 Detalles del partido:

Fecha: Sábado, 18 de octubre

Sábado, 18 de octubre Hora: 19:00 h

19:00 h Ubicación: Pabellón Santiago Martín

¿Cómo participar?

Participar es muy sencillo:

Regístrate en EL DÍA: Si aún no eres lector registrado, puedes hacerlo de forma gratuita en cuestión de minutos. Rellena el formulario del sorteo con tus datos. ¡Listo! Ya estarás participando por la posibilidad de vivir el partido desde las gradas.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Porque te espera una experiencia que recordarás siempre:

Una afición vibrante

Emoción a flor de piel

Un estadio lleno de energía

Y, por supuesto, ¡baloncesto del más alto nivel!

Todo en el emblemático Pabellón Santiago Martín, casa de grandes momentos deportivos.

Fecha del sorteo y anuncio de ganadores

El sorteo se llevará a cabo el viernes 17 de octubre al mediodía, y ese mismo día se comunicarán los nombres de los ganadores.

Asegúrate de que tus datos de contacto estén actualizados en tu perfil de usuario para que podamos avisarte a tiempo. Puedes hacerlo fácilmente desde la sección 'Mi cuenta' en tu perfil o registrarte sin costo en eldia.es. ¡Serán solo unos minutos!

¡Mucha suerte a todos! 🏆