Un CB Canarias sin fallos después del gran apagón en el Principado

La del MoraBanc Andorra es una cancha que no se le da mal al Canarias. Y también es un pabellón que va unido a uno de esos datos -negativos, en este caso- que se esconden en el fondo de las rarezas de las estadísticas del club equipo tinerfeño en su trayectoria en ACB, ya de 21 temporadas de duración repartidas en tres etapas; la última, de manera ininterrumpida desde la 2012/2013. Esa excepción es la del día en el que los aurinegros tocaron fondo en puntuación a favor. Fue en una visita al Principado, el domingo 29 de octubre de 2017, cuando el conjunto tinerfeño batió su récord negativo de anotación en un encuentro de la máxima categoría: dejó su marcador en 48 por los 58 de los locales.

Seis triunfos seguidos

Ese apagón contrasta con la respuesta posterior del Canarias en el Poliesportiu d’Andorra, ahora llamado Toni Martí: seis visitas y un triunfo tras otro. El balance, contando los encuentros anteriores, es de diez enfrentamientos y tres derrotas, todas en los orígenes de una relación que comenzó en la 14/15 y que este sábado añadirá otro capítulo por la disputa de la segunda jornada de la Liga Endesa 25/26.

Para el Canarias, aquella tarde de hace ocho años en Andorra fue la menos productiva de todas en ataque, con diferencia. Pero ese registro está por encima de otros que casi parecen de otros deportes o categorías. El suelo es del desaparecido Valladolid con 39 puntos en 2010. No se quedaron muy lejos el Unicaja (40) en 2001, el Valencia (42) en 2013, el Manresa (42) en 2011 e incluso el Barcelona (43) en 2014 y el Madrid (44) en 2000.

Comparaciones aparte, los antecedentes del Canarias en la cancha andorrana son casi impecables. Quitando el borrón de 2017 y dos de las tres visitas anteriores, el saldo es favorable. O lo que es lo mismo, el equipo tinerfeño pasó de pinchar en tres de sus cuatro primeros intentos en el Principado a acostumbrase a ganar, hasta el punto de poder alargar este sábado el pleno a siete victorias seguidas.

Jaime, en contra

La pesadilla del 48 tuvo en el conjunto local a Jaime Fernández como mejor jugador. El madrileño, ahora en el plantel aurinegro, fue autor de 19 puntos para el conjunto entrenado en ese entonces por Joan Peñarroya. En el Canarias, dirigido por Nenad Markovic, nadie superó la decena. Se acercó Javier Beirán, con nueve puntos. Por detrás, San Miguel(7), Ponitka (7), Fran Vázquez (6), White (6)... Aquel Canarias había comenzado el curso con cuatro victorias en las cinco primeras jornadas. Tras la derrota en Andorra enlazó tres más. A finales de noviembre, Markovic fue relevado por Katsikaris. El equipo acabó octavo.