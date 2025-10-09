Txus: «Hemos sabido imponer nuestro ritmo»

«Hemos controlado el partido desde el inicio, hemos impuesto nuestro ritmo y hemos trabajado con un buen tono defensivo durante los 40 minutos, especialmente cuando más hacía falta, en los momentos en los que los buenos jugadores de Trapani intentaban imponer su calidad individual», explicó Txus Vidorreta después de la victoria del Canarias frente al Trapani.

El preparador aurinegro destacó cómo su equipo supo responder en los momentos en los que el cuadro italiano intentaba acercarse en el marcador y valoró el rendimiento de sus hombres en los momentos decisivos: «Marcelinho le dio dos asistencias a Joan Sastre o a Gio en un momento clave después de quizás no haber hecho su mejor partido, y Aaron Doornekamp apareció con soluciones individuales que nos permitieron mantener la ventaja».

Vidorreta subrayó que el triunfo llega frente a un equipo de gran nivel, que debuta en la Basketball Champions League pero «viene haciendo grandes temporadas y aquí auguro, sin duda, un futuro brillante».

Para el técnico de La Laguna Tenerife, la capacidad del equipo de «sostener el tono defensivo cuando más hacía falta» fue determinante para imponerse en un encuentro exigente. El bilbaíno también valoró la aportación de todo el plantel, destacando que supieron «encontrar recursos individuales y colectivos en los momentos complicados».

Los 100 de Doornekamp

El de ayer fue el partido 100 de Aaron Doornekamp en la BCL, con lo quye el canadiense es el primero en hacerlo con un solo club. En el club de estas tres cifras ya estaban otros cuatro baloncestistas, entre ellos Tim Abromaitis y Brunoi Fitipaldo. Además, ayer los descartes fueron Wes Van Beck –debería reaparecer ante el Manresa el sábado– y Lluís Costa.