El partido del La Laguna Tenerife frente a los israelíes del Bnei Herzliya, declarado de alto riesgo

La presencia de un equipo israelí en Tenerife para disputar un encuentro de la Bascketball Champions League (BCL) ha acercado la polémica por el genocidio en Palestina hasta la Isla hasta que finalmente el Ministerio de lnterior ha decidido fijar este partido entre el La Laguna Tenerife y el Bnei Herzliya como de alto riesgo.

De manera similar a lo que ocurre por ejemplo en los derbis canarios de fútbol esta decisión significará un aumento de los efectivos de seguridad en Tenerife, especialmente en torno al equipo visitante como sobre todo en las inmediaciones del recinto lagunero.

Según el documento ministerial remitido a la Subdelegación del Gobierno en Canarias, el argumento para la declaración de alto riesgo se sustenta en el artículo 20 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Los antecedentes

Desde que se anunciara la fecha de este partido, que tendrá lugar el próximo martes 14 de octubre a las 20:00 horas, empezaron a sucederse las voces críticas en contra de la celebración del encuentro de la BCL como protesta por el conflicto amado que se mantiene en la franja de Gaza.

Numerosos aficionados y población en general exigía al CB Canarias la suspensión del partido, voces a las que sumó esta misma semana el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez.

El primer edil ya había decidido no acudir al palco que tiene en el Pabellón como uno de los principales patrocinadores del equipo pero este miércoles ha exigido públicamente la no celebración del choque.

Seguridad

Luis Yeray ha instado al Consejo Superior de Deportes y a otras instituciones (la FIBA es, en este caso, la organizadora del torneo) a posicionarse en favor de cancelar el encuentro. “Las autoridades deben mojarse claramente en cuanto a la suspensión de este partido. No solamente por la imagen, sino porque tenemos conocimiento de las posibles acciones que se vayan a realizar en nuestro municipio con respecto a la presencia del equipo", añadió.

Además, Gutiérrez también aseguró que comprendía la "situación del CB Canarias" y, de hecho, el presidente del club aurinegro ya había indicado con anterioridad que están "a disposición de lo que dictamine la FIBA y la Subdelegación del Gobierno".

Así lo manifestó Aniano Cabrera la semana pasada cuando insistió en que los canaristas buscan la "medida que dé mayor seguridad a todos". Desde la entidad lagunera no se descarta ningún escenario para el partido y de hecho durante los últimos días ha ganado fuerza la posibilidad de que desarrollase a puerta cerrada.