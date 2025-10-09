La 'mini ACB', en marcha con presencia aurinegra

La temporada 25/26 trae un juguete nuevo para la familia cestista, una competición de filiales en la que participará, a partir de este sábado (11 de octubre), el segundo equipo del Canarias, el Fundación. El punto de partida será el pabellón de L’Alquería, y el rival, el Valencia Basket (11:00), con la ventaja de tener cobertura a través del canal de YouTube de una competición –@laligau22– creada el pasado verano por la ACB, la Federación Española de Baloncesto, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Consejo Superior de Deportes.

Los quince conjuntos pioneros quedaron repartidos en dos grupos. El Fundación coincidirá con el citado Valencia, el Barcelona, Zaragoza, Joventut, Manresa, Unicaja y Real Madrid. Por nombres, apunta a ser el grupo más potente. En el otro se irán cruzando Girona, Bilbao, Burgos, Lleida, Gran Canaria, Granada y UCAM Murcia.

El grupo fuerte

¿Por qué este reparto? No se hizo por sorteo. Los del Grupo Ason los ocho equipos que lograron los mejores resultados en el campeonato de España junior en el acumulado de los últimos cinco años. En el B están los otros. Todos, filiales de clubes de la Liga Endesa.

La mini ACB se desarrollará en dos fases. La inicial, desde este fin de semana –este viernes se juegan dos partidos del Grupo A, Real Madrid-Unicaja y Zaragoza-Joventut– al 4 de enero, con una extensión de 14 jornadas. A partir de ahí se complicará un poco la cosa: el peor del Grupo Abajará al B, y el líder del B subirá al A. Además, se jugarán unas eliminatorias de repesca, a partido único, entre el sexto y el séptimo del A y el segundo y el tercero del B. De ahí saldrá un nuevo Grupo A con vistas a una segunda fase que comenzará el 16 de enero y terminará el 19 de abril. Por delante, otras 14 jornadas. A su conclusión, los cuatro primeros accederán a una final a seis que se completará con los ganadores de los duelos entre el quinto y el sexto del Grupo Ay el primero y el segundo del B. La última etapa está programada para el fin de semana del 15 al 17 de mayo en una sede única. En juego, tres eliminatorias para distinguir al primer campeón de la Liga U 22.

Cada participante disputará un mínimo de 24 encuentros y un máximo de 33, dependiendo del camino que termine recorriendo.

El debut en casa

El del Canarias empezará en Valencia y seguirá el 17 de octubre en casa ante el Barcelona (18:00). Los aurinegros competirán siempre como locales en el Santiago Martín. Por ahí pasarán el Zaragoza (24 de octubre), Manresa (8 de noviembre), Real Madrid (21 de noviembre), Valencia(28 de noviembre), Unicaja (19 de diciembre) y Joventut (3 de enero) dentro de la primera fase.

La plantilla

La plantilla aurinegra cuenta con una amplia base del Fundación Canarias que se estrenó el curso pasado en Tercera FEB. Continúan Rafa Rodríguez, Diego Fernández, Louis Riga, Óscar Peña, Alejandro Guerra, Babel Lipasi, David Moliné y Mohamed Sangare. A ellos se unieron el base internacional argentino Dylan Bordón, que está en la dinámica del primer equipo; Emilis Prekevicius, un escolta lituano con pasado reciente en la cantera del Barcelona; Xabier López, un alero tinerfeño procedente del Benicarló de Segunda FEB; y Manuel Crujeiras, un pívot que viene de jugar con los Eagles en la Northwest University. Cómez también podrá tirar de chicos de la casa de categoría júnior, como el internacional portugués –nacido en Lanzarote– Erikson Lima Teixeira.