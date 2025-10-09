El 3x3 CaixaBank encara en La Laguna su fase clave

Tenerife recibe la penúltima parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025, que tendrá lugar este sábado. La mayor competición de baloncesto popular del país llega a la Plaza de La Concepción en La Laguna para recibir una jornada al aire libre llena de mucho deporte, convivencia y diversión en una gran pista de baloncesto. En pleno casco histórico de la ciudad, competirán jugadores y jugadoras desde categoría sénior hasta infantil. La plaza más antigua de La Laguna presenciará una celebración deportiva que refuerza el espíritu inclusivo y participativo del lema Cancha para Todxs.

Esta cita es posible gracias al trabajo conjunto de la Federación Española y CaixaBank, con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y la Federación Canaria, junto con el apoyo de la ciudadanía. Esta sinergia reafirma el compromiso compartido de llevar el baloncesto a las calles de todo el país, promoviendo la integración, la convivencia y la pasión por el deporte en todas sus formas. El carácter inclusivo del circuito, que impulsa la participación de todos sin sesgos de ningún tipo, seguirá siendo un protagonista en la nueva edición del Circuito 3x3 CaixaBank. Habrá un torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas y actividades de exhibición para sensibilizar a la sociedad. La Pista Universo Mujer Baloncesto, escenario de las finales femeninas, quiere impulsar la práctica del baloncesto por parte de niñas y jóvenes.

Mientras, el proyecto Márcate un Triple Solidario volverá a recaudar fondos para fines sociales que irán destinados al Club de La Piruleta, primer equipo de baloncesto inclusivo de Canarias. Así, todos los inscritos y los visitantes podrán lanzar la canasta en un espacio dedicado hasta alcanzar los 1.000 triples y poner su granito de arena a favor de los colectivos más necesitados. Este Circuito 3x3 CaixaBank 2025 se podrá seguir en: http://www.feb.es/plaza3x3.aspx.