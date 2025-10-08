Trapani Shark - La Laguna Tenerife: cómo ver hoy gratis el debut en la Liga de Campeones de Baloncesto

El enfrentamiento entre el Trapani Shark y el Lenovo Tenerife de mañana (miércoles 8 de octubre a las 19:30), marcará el debut del equipo dirigido por Txus Vidorreta en competición europea. Este partido, correspondiente a la jornada inaugural de la Basketball Champions League de la FIBA, se presenta como una cita clave en el calendario, ya que comenzar con una victoria es fundamental para iniciar el torneo con buen pie.

Después de caer frente al Real Madrid en las semifinales de la Supercopa Endesa, el equipo tinerfeño afronta este encuentro tras debutar en la ACB con una victoria. Los aurinegros se impusieron en el Santiago Martín al Baxi Manresa con un sólido marcador de 104-93. Giorgi Shermadini brilló en el primer encuentro, anotando 28 puntos en apenas 25 minutos, con un impresionante 71% de acierto en tiros de campo, lo que le permitió alcanzar una valoración de 38.

La estrella georgiana comenzará la competición europea en plena forma, acompañado por Marcelinho Huertas, quien aportó 20 puntos frente a los catalanes, y Jaime Fernández, que sumó 18. La experiencia de la vieja guardia fue clave para sostener al equipo de Txus Vidorreta en su debut liguero.

El equipo italiano quiere ganar a uno de los favoritos

Los Trapani Shark también han comenzado con buen pie su andadura en la competición doméstica. El equipo italiano logró una ajustada victoria por 87-91 frente al Pallacanestro Trieste. Los dirigidos por Jasmin Represa buscarán convertir su pabellón en un auténtico fortín para imponerse a uno de los principales favoritos al título.

El conjunto siciliano no solo demostró solidez en su juego ofensivo, sino también una notable capacidad para mantener la calma en los momentos cruciales del partido para cerrar el marcador en el último cuarto pese al intento de remontada de su rival, que murió en la orilla tras protagonizar un último periodo espectacular.

Dónde ver el Trapani Shark - La Laguna Tenerife

Afortunadamente para los seguidores del CB Canarias, la FIBA transmite este encuentro de forma gratuita a través de su plataforma de streaming, Courtside 1891. La gran mayoría de los encuentros de esta competición podrán seguirse a través de la web oficial de la Basketball Champions League, previa creación de una cuenta de usuario.

Este portal ofrece tanto los partidos completos como los resúmenes de los rivales de La Laguna Tenerife, además de reportajes exclusivos que permitirán introducirse a los aficionados en la historia de esta competición que ahora cumple 10 años.

¿A qué hora es el Trapani Shark - Lenovo Tenerife?

El encuentro entre sicilianos y tinerfeños se jugará el miércoles 8 de octubre a las 19:30 hora canaria y 20:30 hora peninsular. El choque se disputará en el Pala Shark, pabellón donde habitualmente disputa sus partidos el equipo de Trapani, ciudad ubicada en la isla de Sicilia.

Recuerda que puedes seguir la última hora de La Laguna Tenerife en eldia.es, además de ver el último minuto del partido.