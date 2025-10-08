Sumar a la primera para acercarse al reto principal

Reestreno en su competición fetiche. La Laguna Tenerife empieza esta tarde, en Italia, una nueva andadura en la Basketball Champions League. La décima, tantos como ediciones de vida posee una competición en la que el cuadro lagunero posee la mejor hoja de servicios: dos veces campeón, otra más segundo y presencias casi sin fallo (en total hasta la fecha, ocho de nueve) en las fases por el título. En esta ocasión, el camino arranca contra el Trapani Shark, debutante en el torneo de la FIBA tras haber sido la revelación de la pasada Lega, donde a pesar de su etiqueta de recién ascendido fue segundo en la fase regular y, posteriormente, semifinalista.

Con el mismo formato de las últimas ediciones, bien haría el CB Canarias en sacar adelante su compromiso de esta tarde, toda vez que el margen de error en esta fase –en un total de seis partidos– es relativamente pequeño, en base a que el objetivo principal del cuadro de Txus Vidorreta es ser primero del Grupo D, no solo para asegurarse su presencia en el Top16, sino además evitar el peligroso play-in, que disputan los segundos y terceros de cada grupo.

Con el refuerzo anímico de haber arrancado de forma positiva su andadura liguera (con el 104-93 del sábado frente al BAXI Manresa), se las verá el conjunto tinerfeño con un rival que ha cambiado muchas piezas respecto a la campaña pasada –solo siguen cinco jugadores–, pero que mantiene el mismo estilo que le ha marcado el veterano técnico croata Jasmin Repesa. El Trapani está aprendido a lidiar sin la aportación ofensiva de Gabe Brown, Justin Robinson y Langston Galloway, que entre los tres promediaron 38,5 puntos el pasado curso.

Las llegadas de Timothy Allen (21 puntos en el estreno de la Lega), Jordan Ford (16) y Ryan Arcidiacono (excampeón de la NCAA) pueden compensar la situación para un equipo que ya debutó con buen pie en su competición doméstica (87-91 al Trieste) y que hace solo unas semanas venció con holgura al Manresa (7593). Para esta noche Repesa vuelve a tener las incógnitas de JD Notae y Fabrizio Pugliatti, que ya se perdieron, por sendas molestias físicas, el choque del sábado. En el CB Canarias, y una vez confirmada la recuperación para la causa de Fran Guerra, la gran incógnita es Wes Van Beck, que trata de dejar atrás las molestias que arrastra en la zona lumbar desde hace un par de semanas.

Independientemente de las bajas que pudiera tener el Trapani, el CB Canarias se las verá con un equipo bastante bajo en lo que a físico se refiere. Ante el Trieste, por ejemplo, tres de sus jugadores del cinco inicial no pasaban del 1,91. Situación de la que los de Vidorreta podrían sacar ventaja, sobre todo en la posición de tres cono Scrubb y Giedraitis; aunque también les podría generar cierto desajuste en el interior (donde nadie supera los 2,06), con un pívot móvil como el camerunés Paul Eboua. Con todo, ofrecer una versión que se acerque a la habitual le debe dar al conjunto isleño para confirmar su condición de favorito en la contienda de hoy. n