Fernández y Huertas, a mantener el mismo nivel

Los exteriores tienen la palabra. Después de sumar entre ambos el sábado 38 puntos y nueve asistencias para 40 de valoración Jaime Fernández y Marcelinho Huertas están llamados a jugar hoy, de nuevo, un importante papel en el estreno continental de La Laguna Tenerife, con motivo de su visita al Trapani Shark italiano. Un rival con una batería en el perímetro que cuenta con muchos puntos en las manos y contra la que los pequeños del conjunto aurinegro deben dar la talla.

Para este debut el madrileño ha reconocido que el vestuario canarista «está muy ilusionado» en lo que será «un partido complicado» contra un adversario, el siciliano. que jugará su primer choque de competición europea. «Habrá una gran afición, esperamos al mejor equipo y la mejor versión posible del rival», ha comentado Jaime.

El escolta español advirtió que el Trapani tiene «un gran equipo con muchos puntos en todas las posiciones», pero asegura que el equipo aurinegro se enfocará en su juego. «Tenemos que seguir compartiendo la bola como lo hacemos siempre y en defensa, intentar que no estén cómodos y que sus mejores jugadores no tengan un buen día», añadió el internacional, que quiere «intentar ayudar al equipo el máximo de días posible». «Hice un buen partido, pude ayudar al equipo pero la temporada es muy larga», apuntó.

Por su parte, Huertas arranca la que será su séptima campaña en la BCL (tiene a tiro alcanzar los 100 partidos), donde ha logrado el MVP en las dos últimas campañas, al margen de ser, con 682, el máximo asistente de la historia de la competición. «La BCL eleva su nivel cada temporada y en esta ocasión todavía más. Así que intentaremos volver a hacer lo que venimos haciendo los últimos años en una competición que te da el premio de que si eres primero en la primera fase no tienes que jugar el play-in en enero, y la verdad es que te ayuda mucho a nivel de calendario, viajes… si somos capaces de conseguir este primer objetivo, luego ya pensaremos más adelante en lo que podemos hacer», señaló el paulista en la web oficial del torneo. n