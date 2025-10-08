El CB Canarias firma su primer triunfo con el salvoconducto de los triples y los libres

Sin posibilidad de mostrar una virtudes, aparecen otras. La Laguna Tenerife ha sumado su primera victoria en el estreno de la BCL tras doblegar al Trapani Shark en un duelo no exento de sufrimiento para el cuadro aurinegro (78-84). Y es que a la presumible incomodidad a la que podía estar sometido Huertas, el conjunto siciliano añadió una perfecta tela de araña con la que desconectó a los cincos canaristas.

Así, entre Shermadini, Guerra y Kostadinov -y solo cuatro segundos sin un poste puro en cancha- sumaron únicamente seis lanzamientos. Guarismo más que evidente de la insistencia de los locales en bajar la producción de los interiores canaristas: 20 puntos en la pintura frente a 44 del Trapani.

Ante este panorama al Canarias no le quedó otra que abrir su abanico ofensivo y tirar de paciencia para acabar produciendo. Por un lado desde el arco, con 12 triples convertidos, varios de ellos para empezar a marcar diferencias, otros tantos para apagar las diversas rebeliones del Trapani, y los últimos para sentenciar la contienda.

Sublime desde el 4,60

Pero sobre todo donde el Canarias se mostró más Canarias que nunca fue desde el tiro libre, donde los laguneros acudieron con asiduidad como premio a los continuos contactos por los que apostaron los de Repesa. Así, el cuadro isleño anotó sus 19 primeros intentos, para acabar con un superlativo 24/25, nada que ver con el 5/13 de su adversario.

Plus de valor incalculable que permite al Canarias arrancar con buen pie la fase de grupos y dar el primer paso hacia el objetivo de ser líder y evitar el play-in. En esta ocasión Jaime Fernández fue el mejor de los isleños, aportando 11 puntos, cinco asistencias y cuatro robos. Para el duelo de este miércoles Txus Vidorreta descartó a Wes Van Beck, que no termina de dejar atrás sus problemas en la zona lumbar (podría reaparecer en Andorra el sábado), y Lluis Costa.

Incómodo de inicio

No se sintíó nada cómodo el Canarias en el arranque. Entre su poco acierto en el tiro de tres, con Shermadini ya desconectado dentro, y las manos -con contacto- que metieron los locales y que se fueron al limbo, la anotación aurinegra fue bastante discreta. Deficiencias que el cuadro lagunero compensó con mucha paciencia en la circulación del balón, y una notable aplicación atrás (6-9, 5') a pesar de dejar escapar unos cuantos rebotes y de un par de despistes que permitieron al Trapani anotar de forma sencilla tras saque de fondo (8-11).

Ese saber adaptarse a un encuentro tan espeso le empezó a dar réditos de mayor calado a los tinerfeños, que encontraron petróleo desde las esquinas con los triples de Scrubb y Abromaitis para un parcial de 2-10 (10-21, 9'). Pero lejos de darle continuidad a ese arreón, el conjunto lagunero fue incapaz de frenar la reacción local liderada por Ford (nueve puntos) para un estirón que llegó a ser de 9-0 (19-21, 11').

Cambio de tornas porque, básicamente el Canarias se atascó por completo delante (varios tiros sobre la bocina de 24) y siguió sin encontrar en ningún momento a sus interiores. La situación la amortiguaron un tiempo muerto de Vidorreta, dos acciones positivas de Fitipaldo, y el acierto global en el tiro libre (21-30, 14').

Irregularidad

Pero de nuevo el conjunto isleño no pudo dar continuidad a sus buenas sensaciones, dejando de anotar y perdiendo algunos balones que permitieron al Trapani correr y hacer daño llegando desde el arco (31-33). Pero es que además los locales también sacaron tajada de la menor solidez aurinegra en el cinco contra cinco (34-35).

Sin apenas canastas en juego (solo dos aciertos de dos y otros tantos triples), el Canarias sobrevivió como pudo gracias a su efectividad superlativa desde el 4,60. Hasta 10 aciertos sin error (12/12 en total al descanso frente al 2/7 de su adversario) dieron aire al bando aurinegro (38-41), siempre al límite de los 24 segundos en ataque, y que estaba sufriendo sobremanera la discreta noche en el tiro de Huertas (3/9) y no poder encontrar a sus cincos, siempre encimados, agarrados y con muchas ayudas.

Arranque arrollador

A la vuelta del receso, solo necesitó 54 segundos el cuadro tinerfeño para regresar a una cierta tranquilidad. Lo hizo de la mano de Fernández con una penetración, un robo y una asistencia para el triple de Scrubb (38-46). Llegó a estar con +9 el Canarias (40-49), pero sobre todo dando sensación de una mayor fluidez en ataque pese a desperdiciar varias acciones con las que ampliar algo más su renta frente a un rival solo sustentado por Alibegovic (44-49).

Con ese colchón construido gracias a su buena puesta en escena del tercer periodo (44-54 y 46-56) La Laguna Tenerife parecía tener controlada la situación, y aunque supo sufrir durante varios ataques ante su ausencia de acierto, acabó pagando su tozudez en meter, una y otra vez, el balón a unos interiores fritos a golpes de todo tipo cada vez que recibían cerca del aro.

Esa insistencia la aprovechó el Trapani para crecerse y volver a apretar el electrónico (53-56) gracias a su juego en primer oleada. Lo tuvo que parar Vidorreta para reordenar unos conceptos que, de regreso a la cancha, los suyos pusieron en práctica con dos triples seguidos (5/8 en este cuarto), de nuevo con Fernández como estilete (55-63). Reacción que permitió a los laguneros afrontar con siete de ventaja el acto final (58-65).

Los triples de Doornekamp

Se estancó una vez más el cuadro isleño en el inicio de ese periodo definitivo, si bien en los más de tres minutos que estuvo sin anotar (y reeditando errores previos) los de Vidorreta minimizaron daños gracias desacierto local (61-67). Todo antes de que el duelo se metiera en un intercambio de canastas (67-75, 36') tras el triple de Doornakemp y un libre de Shermadini.

En todo momento por delante, pero nunca con argumentos suficientes para terminar de noquear a su rival, el Canarias parecía condenado a sufrir hasta el final. Incluso con el 67-77 a 3'30'' de la conclusión, en esta ocasión por la inesperada aparición de Sanogo (72-77). Pero tras varias acciones que mantuvieron viva la incertidumbre (74-79), un triple de Doornekamp sofocó cualquier apuro en el epílogo.