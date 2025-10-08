El alcalde de La Laguna solicita la suspensión del partido de Champions entre el CB Canarias y un equipo israelí

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de San Cristóbal de La Laguna, ha solicitado la suspensión del partido de Champions League entre La Laguna Tenerife y el equipo israelí Bnei Herzliya. El combinado aurinegro, que debuta este miércoles en la competición visitando la pista del Trapani (Sicilia), tiene previsto recibir en el Santiago Martín al Herzliya el próximo martes (día 14).

La controversia alrededor del duelo entre tinerfeños e israelíes ha ido en aumento durante los últimos días. Tanto, que Gutiérrez, que adelantó semanas atrás que no acudiría al palco como muestra de protesta frente a lo que considera un genocidio de Israel sobre Palestina, ha dado ahora un paso más allá y exigido públicamente la no celebración del choque. No vale con que solo puedan acceder los abonados y tampoco con que se dispute a puerta cerrada.

Luis Yeray Gutiérrez, alcalde de La Laguna. / Andrés Gutiérrez /

Pide un paso al frente

En declaraciones en la 'Cadena SER', Luis Yeray ha instado al Consejo Superior de Deportes y a otras instituciones (la FIBA es, en este caso, la organizadora del torneo) a posicionarse en favor de cancelar el encuentro. “Las autoridades deben mojarse claramente en cuanto a la suspensión de este partido. No solamente por la imagen, sino porque tenemos conocimiento de las posibles acciones que se vayan a realizar en nuestro municipio con respecto a la presencia de este equipo en el pabellón Santiago Martín. El posicionamiento del Ayuntamiento es muy claro y pedimos colaboración al resto de instituciones. Por supuesto, hemos transmitido al CB Canarias que comprendemos su situación, pero que hay que tomar medidas drásticas”, manifestó el dirigente.

Lo llevará al Pleno

Unos minutos antes, el primer edil había informado, a través de Televisión Canaria, que propondrá en el pleno de este jueves la votación de la solicitud de exclusión de los equipos israelíes de las competiciones y eventos deportivos que se celebren en España. Esto es, un movimiento administrativo para dar más fuerza a su postura. “La representación que tengo como alcalde me hace tomar decisiones como esta, que asumo con total responsabilidad. Es una muestra más de rechazo por parte de la Administración Local. No obstante, yo espero que impere el raciocino y que no se utilice al deporte para blanquear comportamientos de este país genocida. El pueblo palestino está sufriendo una agresión constante y yo espero y deseo que se nos escuche”, deseó Gutiérrez.