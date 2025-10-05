«Muy satisfechos por una victoria importante»

Sereno, analítico y con el poso habitual tras una noche de estreno. Txus Vidorreta compareció satisfecho después del triunfo del La Laguna Tenerife ante el BAXI Manresa (104-93), aunque sin ocultar los aspectos por pulir en el debut liguero. «Ha sido un partido complicado, como ya esperábamos. Ellos tienen un estilo muy claro, el que le gusta a Diego Ocampo: correr bien el campo y buscar trucos para anotar en los primeros segundos de cada posesión», resumió el técnico aurinegro.

El preparador bilbaíno reconoció que, pese a tener claro el plan de partido, al equipo le costó ajustarse en los primeros compases. «En la práctica no hemos sido capaces al principio de controlar su juego de puertas atrás, pero es algo que hemos ido mejorando a partir del segundo cuarto», explicó. Esa mejora progresiva le permitió al Canarias asentarse en el encuentro, aunque con algunos altibajos: «Quizá en el segundo cuarto alguna precipitación o pérdida en acciones que hemos querido correr antes de tiempo nos hizo perder una pequeña ventaja que ya habíamos conseguido».

Aun así, Vidorreta destacó la buena reacción de su equipo antes del descanso. «Después del 40 iguales rematamos ese segundo cuarto, en el que habíamos hecho un gran trabajo a partir del minuto cinco para conseguir ocho puntos de ventaja», señaló. El técnico puso también en valor el papel de su perímetro en el momento clave del tercer periodo: «Los tres triples consecutivos que nos han hecho pasar del 52-50 al 61-50, de Tim, Rokas y Jaime, nos han dado capacidad para controlar el timing del partido. Ahí hemos sacado 17 arriba».

No obstante, el entrenador del cuadro lagunero lamentó el bajón defensivo del tramo final. «En el último cuarto ellos han cambiado de estrategia, han sido más agresivos y han jugado los primeros segundos de posesión. Nosotros hemos cometido un error importante: pensar solo en atacar», admitió. «Es cierto que hemos anotado 104 puntos, lo hemos hecho bien, pero también es verdad que hemos recibido 34 en el último cuarto. No podemos acabar con solo tres faltas en un periodo en el que el rival anota tan rápido. A veces hay que parar el partido, incluso con alguna falta, porque eso favorece al que va ganando».

Pese a ese «pero», el balance general de Vidorreta fue positivo. «Muy satisfechos por una victoria importante, porque nuestro objetivo era ganar el primer partido. A partir de ahí, ya puedes pensar en ganar el segundo», comentó, aludiendo al desplazamiento a Italia para el estreno en la Basketball Champions League.

El técnico también se detuvo en varios nombres propios, entre ellos el de Jaime Fernández, uno de los más destacados del duelo. «Jaime está en muy buena forma porque ha hecho una gran pretemporada. Ha trabajado muchísimo este verano. Cuando tiene salud, siempre lo hace. Hoy ha hecho un gran partido», elogió, aunque recordó que el madrileño «tiene picos a lo largo del año». Vidorreta valoró igualmente la aportación de Fran Guerra en su regreso: «Nos ha ayudado mucho, sobre todo en el segundo cuarto y al inicio del tercero».