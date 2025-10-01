Giedraitis: "Es la primera vez que mi mujer me da las gracias"

La felicidad como el camino más corto para un buen rendimiento. Eso se podría deducir de las palabras de Rokas Giedraitis, durante su presentación oficial como jugador de La Laguna Tenerife, en relación a las buenas impresiones que le está dejando el club aurinegro y la Isla en estas últimas semanas. "Es la primera vez en mi carrera que mi mujer me da las gracias, entiendo que es porque le gusta", señalaba de manera sintomática el lituano para reafirmar que "este es un buen lugar" en el que "es posible" que se quede "varios años".

Cuestionado por las impresiones que le está dejando el CB Canarias, Giedraitis considera que "todo es bueno" dentro de una entidad "con un nivel top" y en la que no ve "ninguna diferencia con respecto a los clubes de Euroliga". "Bueno, sí", matiza, para referirse a "Marcelinho Huertas y sus 42 años". "Necesito saber qué hace él para estar así con esa edad y mejorar cada año. Es increíble", resaltó Giedraitis sobre su nuevo compañero.

Añadió Rokas más motivos para acabar recalando en el CB Canarias tras su paso por el Estrella Roja de Euroliga. "Sigo a este club desde hace mucho tiempo, porque cuando era más joven tuve la oportunidad de venir aquí y desde ese momento veo como ha progresado en todo momento, qué club es ahora y cuáles son sus objetivos cada año", expresó en relación a su visita en la 20/21 con el Baskonia. "Se ha convertido en un equipo grande, con buenos jugadores y entrenadores. Hasta ahora todo está bien y estoy ansioso para empezar la temporada", señala el alero, que considera el Canarias "un buen lugar" para "mostrar" su baloncesto, "mejorar, y jugar el basket en los dos lados de la cancha". Además, hacerlo "en la ACB, la mejor liga" de Europa.

Aportará energía

Sobre lo que puede sumar dentro de este Canarias, Giedraitis asegura que aportará "energía". "Dejo en el campo el 120 % en cada partido, creo que es una de las mejores cosas de mí. En ataque puedo abrir el campo para tirar de tres, y pienso que puedo aún saltar, no como cinco años atrás, pero considero que todavía soy un poco atlético". "Creo todos saben lo que puedo hacer", resumió, para admitir que, como la afición, está "ilusionado y emocionado" con este nuevo proyecto, al igual que su "familia". "Voy a intentar mostrar mi mejor versión en el campo. Aquí podemos hablar, pero hay que demostrarlo la cancha", añadió.

En esta misma dirección Giedraitis considera que hace "más cosas" respecto al jugador que militó entre 2020 y 2023 en el Baskonia. "Allí solía tirar más y penetraba más a canasta. Ahora estoy jugando mejor en defensa que antes. Creo que entiendo más el baloncesto, porque cada año tienes más experiencia y empiezas a leer mejor el juego. Pienso que no he perdido nada de tres años a ahora", apuntó a modo comparativo. "Pienso que sigo jugando el mismo estilo baloncesto durante los últimos 15 años", añadió.

Una derrota dura

Echando la vista atrás sobre su primer partido oficial como canarista, Giedraitis reconoció pasar por "sensaciones muy malas" tras una "derrota muy dura" contra el Madrid. "Estuvimos cerca, ya que fuimos por arriba en la mayoría del encuentro. Tuvimos una gran oportunidad de ganar el choque e ir a la final. Pero esto es baloncesto y debemos jugar 40 minutos, especialmente aquí en el ACB y más todavía cuando jugamos contra Madrid", argumenta Rokas, que pese a esta ocasión desperdiciada espera "tener por delante muchas más oportunidades", sobre todo porque el plantel lagunero tiene "un gran potencial" y además "mucho tiempo para mejorar".

Admite también Rokas que haberse incorporado algo tarde por su participación en el Eurobasket puede condicionar un tanto su integración en la plantilla canarista. "Ha sido una pretemporada corta, y al menos yo tengo que terminar de aprenderme los sistemas del entrenador y la forma de jugar de mis compañeros, que no es sencillo, pero tenemos tiempo y vamos a mejorar", explicó el lituano. "Pero creo que no la primera vez que sucede eso; al final esto es baloncesto", dijo para concluir.