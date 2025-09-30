El estreno de La Laguna Tenerife, ante uno de los rivales más rodados

Memoria grabada a fuego frente a un equipo por formarse. Esa podría ser la radiografía básica para definir a La Laguna Tenerife y al BAXI Manresa ante su inminente estreno en la Liga Endesa 25/26. Dos fisonomías de plantilla totalmente opuestas y que el cuadro catalán ha tratado de paliar con un rodaje algo mayor del normal. Así, los de Diego Ocampo llegarán al Santiago Martín tras haber disputado un total de ocho encuentros con el fin de acoplar de la mejor manera posible a todos sus fichajes, nada menos que ocho.

Siete fueron los amistosos que disputó el BAXI desde el pasado 5 de septiembre, saldados con tres victorias y cuatro derrotas. Los del Bages añadirán a su particular contador el enfrentamiento de mañana en Eurocup en la cancha del Cedevita. Solo el Real Madrid, con nueve compromisos (cinco amistosos, dos de Supercopa y otro par de Euroliga esta misma semana) supera a los manresanos en este ránking.

También llegarán con ocho duelos al debut de la ACB este fin semana algunos equipos más. En ese guarismo se mueven el Joventut y el Breogán sin la necesidad de haber afrontado ningún torneo oficial; así como el Unicaja y el Valencia. Los andaluces tras cuatro amistosos, la Copa Intercontinental (tres) y la Supercopa; y el plantel taronja con cuatro amistosos, la Supercopa (2) y su regreso a la Euroliga (2). El Canarias, por su parte, y en una cifra muy similar a la de otras pretemporadas, se quedó en cinco choques de preparación.

Entradas a la venta

La Laguna Tenerife activó el lunes la venta de entradas para ese debut liguero del sábado ante el BAXI Manresa (19:00). Las localidades pueden adquirirse online vía Bacantix, o de manera física en las oficinas del club, en el Santiago Martín, de 10 a 14 horas, de lunes a viernes y el martes de 17 a 20 horas. El precio oscila desde los 6 euros para jóvenes hasta los 28 para adultos. También está operativa, para los abonados, la posibilidad de liberar su asiento.

De luto por Jorge Gil

El CB Canarias anunció el lunes el fallecimiento de Jorge Gil Blanco a los 58 años. Fue exjugador del club en las temporadas 84/85 y 85/86, y un fiel aficionado a los colores aurinegros. Natural de Gran Canaria, dedicó parte de su vida al baloncesto, primero como jugador y después como entrenador. En su primera etapa, se formó en Estados Unidos para luego regresar a Tenerife y formar parte del equipo Junior del CB Canarias y el Juventud Laguna.

En su faceta como entrenador estuvo a cargo del UB La Palma y el CB Sauces en la 89/90. Destaca también su aportación como entrenador de cantera con el CB Canarias Junior y la Selección Canaria cadete, donde figuraba como jugador Víctor García, actual entrenador ayudante del Gran Canaria. Desde la vuelta a ACB, estuvo muy ligado y comprometido como aficionado acompañando al equipo lagunero en sus salidas a la Copa del Rey y sobre todo en la Basketball Champions League.