«Tuvimos la oportunidad, pero no pudimos hacerlo»

Contrariado en el gesto, pero orgulloso en el discurso. El técnico de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, destacó en sala de prensa la gran labor de sus pupilos, que fueron por delante casi todo el partido, en lugar de lamentarse por no haber obtenido el pase a la final de la Supercopa. «Les hemos obligado a hacer un grandísimo esfuerzo para ganarnos, manifestó el entrenador poco después de apuntar que el cuerpo se le había quedado «muy bien».

En su análisis de la semifinal, Vidorreta explicó que el Canarias había tenido «muy buenos momentos de juego ofensivo con buen tono defensivo» que el equipo supo mantener durante toda la segunda parte para mantener una ventaja de diez puntos al descanso que se elevó hasta los 15 a la vuelta de vestuarios. «Pero claro, ya sabíamos que el Madrid iba a dar un arreón y lo dio. Aun así, pudimos controlarlo y seguir mandando en el marcador prácticamente en todo el segundo tiempo, exceptuando un momento puntual y la última acción».

El preparador, seguidamente, advirtió de que su equipo se encuentra todavía en fase de preparación y sostuvo que, «teniendo en cuenta la entidad del rival, llegar con la última posesión para ganar tiene mucho valor». «Así se lo he transmitido a mis jugadores, a los que he felicitado, como también felicito al Real Madrid por la victoria», dijo.

Fue entonces cuando al entrenador de La Laguna Tenerife se le preguntó por la decepción de no haber podido aprovechar la última posesión para adelantarse en el marcador, cayendo así por un solo punto. Vidorreta, lejos de lamentarse, aseguró encontrarse «muy bien». «Bien porque veo que mantenemos el instinto competitivo, incluso ante el mejor equipo de la Liga, el actual campeón. Les hemos obligado a hacer un grandísimo esfuerzo para ganarnos», indicó.

Txus, de paso, explicó con detalle la jugada definitiva del choque, en la que Jaime Fernández falló desde el triple la que hubiese sido una canasta histórica. «Hemos tenido la última pelota para que Jaime intentara un aclarado. Ellos han defendido bien, pero él sacó un buen tiro de tres. Una pena que no entrara y que tampoco pudiésemos coger el rebote ofensivo, que era lo que nos había dado vida en los últimos instantes ante su agresividad defensiva. Mantuvimos ventaja gracias a puntos de rebote ofensivo de Aaron y de Gio. En esa última oportunidad ni pudimos penetrar, ni anotar el tiro de tres, ni coger el rebote. Hemos perdido por un punto, pero insisto en que es un gran rendimiento para nuestro equipo».

El vasco, finalmente, prefirió evitar valorar la actuación arbitral. «Hemos perdido por uno. Cada uno puede sacar las conclusiones que quiera. Lo que me corresponde a mí es felicitar al ganador y a mis jugadores por el gran partido que han hecho», concluyó.