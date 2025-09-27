Huertas y Llull, en busca de la mayoría de edad

Duelo particular en busca de la mayoría de edad. La eliminatoria de semifinales entre La Laguna Tenerife y el Real Madrid de este sábado esconde un dato muy particular entre los dos jugadores más veteranos de ambas escuadras, Marce Huertas y Sergio Llull: hacerse mayor de edad dentro de la Supercopa Endesa. Una lobgevidad hasta ahora inédita en la historia del torneo.

Nunca nadie, en el torneo que abre cada temporada, ha llegado a jugar partidos con 18 años de diferencia. Ahora, en la cita de Málaga, Huertas y Llull tienen la oportunidad de lograrlo... siempre y cuando su respectivo equipo salga airoso de la ronda inicial.

Desde 2007.

Para dar con el estreno del paulista y del menorquín en la Superocopa hay que remontarse hasta el 28 de septiembre de 2007. Aquel día, en el Bizkaia Arena, el Bilbao Basket dirigido por Txus Vidorreta dio la sorpresa ante el Barça (74-67) en un gran partido del base brasileño, que se fue hasta los 16 puntos y las cuatro asistencias.

Unas horas antes, Sergio Llull, en su primera temporada completa como jugador blanco, no podía impedir la derrota del Real Madrid contra un Baskonia (82-83) que al día siguiente repetiría título al vencer en el derbi vasco.

Incluso antes.

En 2025 el Martín Carpena será escenario de una continuidad inédita, toda vez que de ganar en semis Huertas o Llull alcanzarían esos 18 de diferencia respecto a su estreno. Incluso el ahora base aurinegro pudo haber estrenado su contador un año antes, cuando militaba en el Joventut.

Sin embargo, en la semifinal de la edición de 2006, celebrada precisamente en la cancha malagueña, Marce se vistió, pero no pudo jugar. No se había recuperado todavía de una rotura parcial en el bíceps femoral derecho, lesión sufrida en un amistoso ante el Caja San Fernando. Su ausencia sirvió para la presentación en sociedad de Ricky Rubio, que no había cumplido los 16 años.

Superan a Rudy.

Con ese hito que marcarán el domingo, Huertas y Llull dejarán atrás significativos lapsos, pero que no llegan a la extensión de ambos. Por ejemplo, el de Rudy Fernández, que jugó Supercopas entre 2006 y 2023. Por encima de una década de diferencia también quedaron Felipe Reyes (2004 a 2019), Pau Ribas (2008 a 2022), Sergio Rodríguez (2010 a 2023), Juan Carlos Navarro (2004 a 2016) y Fran Vázquez (2004 a 2015) entre otros.

Sergio Llull, con la camiseta del Real Madrid. | ACB PHOTO

En ese abanico, y con opciones futuras de ampliar su longevidad aparecen dos jugadores del Joventut. Por un lado Ante Tomic, que se estrenó en 2010, pero sobre todo Ricky Rubio, que si bien solo ha estado presente tres veces den este torneo, la primera de ellas data de 2006.

Decimoséptima ocasión.

Por el camino desde aquel debut de 2007, Llull se ha convertido en el auténtico rey de la Supercopa Endesa. En su hoja de servicios, 16 ediciones disputadas, 27 partidos jugados y un total de nueve títulos conquistados. Solo se le acerca Felipe Reyes, con 21 encuentros en 14 torneos, por los 20 en 12 de Rudy Fernández.

En cuarta posición de esta tabla se situará este fin de semana Huertas. El brasileño alcanzará en Málaga la decena de Supercopas, jugando al menos 16 partidos. Son los mismos números que posee actualmente el croata Ante Tomic. Si Marcelinho supera al de la Penya sería sinónimo de que el Canarias, como mínimo, habrá alcanzado su primera final de la Supercopa. n

Con la semifinal de esta noche, Marcelinho Huertas será uno de los cuatro jugadores de La Laguna Tenerife que habrán estado en las tres ediciones de este torneo en las que ha tomado parte el cuadro lagunero tras los antecedentes de 2020 y 2021. Los otros tres son Bruno Fitipaldo, Gio Shermadini y Aaron Doornakamp. De la lista de tripitidores se cae Fran Guerra a causa de las molestias de las que no se ha recuperado a tiempo. También cuentan con experiencia en este evento tanto Joan Sastre (tres ocasiones con el Valencia y un total de cuatro partidos, incluido un título en 2017 a las órdenes de Txus Vidorreta) y Rokas Giedraitis, que la jugó un año con el Baskonia. El resto del plantel canarista –incluidos Jaime Fernández y Tim Abromaitis, pese a su paso por el Unicaja– se estrena hoy en estas lides.