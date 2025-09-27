El CB Canarias se queda sin una final en la que hace méritos de sobra para estar

Cruel desenlace para un CB Canarias que mereció el pase a la final. La Laguna Tenerife vio como se le esfumaba de las manos la posibilidad de derrotar al Real Madrid (72-71) en un partido que los de Txus Vidorreta tuvieron más que controlado durante muchos minutos.

Tras un sublime segundo cuarto, hasta 14 puntos llegaron a tener de renta los isleños (39-53), que sin embargo no remataron a su adversario. Perdonaron los canaristas por diversos motivos. Primero porque acumularon demasiadas pérdidas en un momento puntual (algo que había cuidado de manera superlativa), y también porque permitieron demasiados rebotes ofensivos de los blancos (cuatro hasta el descanso y 10 en la segunda parte).

Igualmente se desquició el equipo de Vidorreta por la labor arbitral en el epílogo, con una antideportiva de Shermadini, una falta en ataque de Huertas (y posterior técnica) y otra de Doornekamp para analizar y que acabaron siendo capitales. Aún así, y pese a ver como su rival volaba por momentos, el Canarias no se descompuso y llego a tener bola para ganar.

En la acción decisiva -y después de un triple errado por Huertas-, sin embargo, Jaime Fernández ni pudo penetrar ni acertó desde el exterior para culminar un final amargo que castigó más de lo merecido a La Laguna Tenerife. Gio Shermadini fue el mejor de los canaristas, yéndose a los 23 puntos y cuatro rebotes para 28 de valoración. Huertas, por su parte, aportó otros 14 tantos.

Pese a regalar sus tres primeros ataques en errores evitables, la solidez atrás le dio al Canarias confianza a corto plazo, sobre todo encontrando, con mucha paciencia, a un Kostadinov que no se arrugó ante Tavres para hacer los seis primeros puntos de su equipo (4-6).

Sin embargo, el caboverdiano también comenzó a hacer valer sus centímetros en el otro lado de la pista, ya fuera en primera instancia o tras rebote ofensivo (7-8), y además poniendo en dos faltas al propio Kostadinov.

Con el Madrid no solo mordiendo desde fondo tras canasta, sino también siendo enormemente agresivo con los pequeños aurinegros (en el manejo y para que no recibieran), el Canarias empezó a ver mermada su producción. Una aportación que sí mantuvo el cuadro blanco con sus rotaciones, tanto con la versatilidad de Deck como con los posteos de Fernando ante Shermadini.

Sin acierto desde las esquinas y con Huertas algo errático, La Laguna Tenerife encajó un parcial de 11-2 que obligó a Vidorreta a pararlo (18-10, 9'). Ese minuto le sentó bien a los isleños, a la vuelta más sólidos atrás, y especialmente con mayor acierto delante. Con el primer triple (tras un 0/4) del cuadro lagunero y dos canastas de Huertas, La Laguna Tenerife frenó la caída y se llegó solo uno abajo al final del primer acto (18-17).

En medio de un juego de pequeños (Abromaitis y Garuba de cincos) el Canarias logró mantener un ritmo de juego pausado y cerrando bien su rebote, pero en cambio le faltó mayor acierto delante, sobre todo de Van Beck, que erró desde el perímetro, bajo el aro y en el 4,60 (22-20, 13').

Sin embargo, como en el arranque de partido, su implicación atrás y no perder la paciencia delante pese a sus discretos porcentajes le dio réditos al cuadro tinerfeño, que penalizó de manera superlativa un par de pérdidas de su rival (triples de Huertas y Giedraitis) para volver a tomar la delantera (24-26, 14').

Con Huertas ya en modo diésel (11 puntos en menos de ocho minutos), La Laguna Tenerife creció en equilibrio (supo apretar los dientes en el rebote pese a la presencia de Tavares) y en producción. De nuevo con Giedraitis sumando desde la esquina, pero en especial poniendo en escena la versión más versátil de Shermadini, autor de siete puntos casi seguidos con los que los de Vidorreta alcanzaron un tope de nueve puntos (32-41, 18').

El Madrid respondió, tras tiempo muerto, con un triple (35-41), pero el Canarias había llevado el partido a su terreno de manera tan notoria que prácticamente le salía todo. En esa frialdad, Giedraitis fue infalible (10 tantos en el segundo acto), trasladando a los de Sergio Scariolo los nervios (técnica a Tavares para su tercera falta) y el desacierto (triple de Campazzo que no tocó ni aro).

Incluso llegó a lanzar Huertas para el +13, y aunque el paulista no convirtió, la enésima gran aplicación defensiva de los aurinegros les permitió llegar al descanso con un más que meritorio 35-45.

Sin bajar su intensidad atrás (ayuda de Abromaitis), un triple de Huertas (tras una gran circulación) y la insistencia de buscar a Shermadini en el 2x2 llegó a tener 14 de renta el Canarias en el tramo inicial del tercer periodo (35-49). Ventaja que pudo ser mayor de no mediar algunos errores aurinegros en acciones que sí le salieron antes del descanso.

Con su rival al borde del precipicio, el cuadro de Vidorreta -a pesar de seguir siendo sólido en el 5x5- vivió sus peores momentos en ataque, sufriendo hasta cinco pérdidas consecutivas. Eso permitió correr al Madrid y sumar bien en canastas fáciles o desde el tiro libre para empezar a rebañar la ventaja del cuadro tinerfeño (46-52), que también mostró una grieta para cerrar su rebote (48-53).

Una penetración por la izquierda de Fitipaldo acabó con la sequía de más de cuatro minutos sin anotar en juego (48-55) y de paso volvió a dar algo de frescura a los isleños, que de nuevo rondaron la decena de colchón (48-57). Pero esa mejoría fue solo momentánea.

Y es que el Canarias aumentó su contador de pérdidas (siete en el tercer periodo frente a las tres que sumaba al descanso) y permitió demasiadas segundas opciones de su rival (seis por las cuatro de los 20 minutos iniciales). Anotando con facilidad en el 1x1 y en segundas opciones para llegar a situarse a solo tres puntos (55-58), antes de que Shermadini evitara males mayores previo a los 10 minutos finales (55-60).

No logró zafarse el Canarias de la espesura de los minutos previos, básicamente porque el Madrid estaba cortocircuitando el manejo del balón de los directores de juego aurinegros, sobre todo el de Huertas. Sin embargo, y en un ejercicio superlativo de sufrimiento defensivo, metió al Madrid en esa angostura anotadora (1-0 tras más de dos minutos de cuarto).

Un 2+1 de Shermadini liberó un poco a los canaristas (56-63), pero una más que rigurosa antideportiva sobre el georgiano también dio aire al Madrid, que con cuatro puntos de Feliz volvió a acogotar al Canarias (60-63). Esa tendencia de apretar el marcador se encargaron de acrecentarla los colegiados con una falta en ataque y una técnica a Huertas que soliviantaron a todo el Martín Carpena al grito de '¡Así gana el Madrid!'.

El triple, de nuevo tras rebote ofensivo, de Abalde dio la delantera al Madrid tras muchos minutos (64-63) en una situación en la que equipo blanco se percató de los réditos que le estaba generando e apretar sin miramientos ante la anuencia arbitral.

Con el partido totalmente loco, lo normal es que La Laguna Tenerife descarrilara, pero los de Vidorreta supieron mantener el tipo y produjeron a cuentagotas y con enorme sufrimiento pese a que su rival ya llevara una marcha más y corriera cada vez que pudiera. Así, una canasta tras ofensivo de Doornekamp dio tres de renta a los isleños (66-69) a 2 y medio del final.

Tras una buena defensa Jaime erró un triple que pudo ser capital antes de que Llull anotara dos libres. Palmeó luego Gio y anotó en penetración Llull (70-71). No pudo encontrar un buen lanzamiento Huertas, y en el siguiente ataque Deck sacó tajada de una dudosa falta en el rebote de Doornekamp para hacer el 72-71.

Con 20 segundos por jugarse tenía el Canarias ataque para ganar. El cuadro isleño apostó por un aclarado para Jaime pero el madrileño no se pudo marchar de Kramer y su tiro exterior no entró para una derrota más que dolorosa y hasta inmerecida que deja al cuadro lagunero en la orilla de su segunda final nacional.