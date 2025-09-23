El CB Canarias presenta en sociedad a "la plantilla más redonda" de toda su historia

«La plantilla más redonda de la historia del club» para tratar de mantenerse en la misma senda de estos últimos años. La frase, pronunciada por el técnico Txus Vidorreta, fue el titular más llamativo que dejó otro de los actos ya clásicos del CB Canarias antes del inicio de cada temporada: la presentación en sociedad del nuevo proyecto deportivo aurinegro. Una cita, a modo de guiño y agradecimiento a todos aquellos sectores –políticos, empresariales y aficionados– que vienen respaldando la trayectoria del club canarista en estos últimos años.

Este lunes el CB Canarias regresó a su «casa», la del Hotel Mencey de la cadena Iberostar, aquella que tan ligada estuvo con el club durante varias temporadas en esta nueva etapa en la élite. Vuelta a sus orígenes para oficiar una presentación institucional para «quienes hacen posible» la viabilidad del proyecto y además permiten «dar cada año un paso al frente», según señaló, en el día que cumplía dos meses en su nuevo cargo, el presidente Aniano Cabrera. Un reconocimiento dirigido a tres patas fundamentales en la mesa aurinegra: Cabildo, Ayuntamiento de La Laguna y Gobierno de Canarias. «Y también a las empresas colaboradoras, porque por muy pequeña que sea su aportación, todas suman y nos ayudan a ser sólidos y a que el proyecto siga estando entre los mejores», añadió el dirigente, que tuvo más palabras de alabanza, en concreto para «las entidades bancarias, que en un momento de gran dificultad del club han estado siempre apoyando, y más en estos últimos meses», así como a «las diferentes peñas» que se dan cita en el Santiago Martín.

Aniano Cabrera se dirige a los asistentes en el acto de presentación. / Arturo Jiménez / t

Tras la presentación de cada uno de los 15 jugadores y los técnicos del primer plantel, Cabrera se deshizo en elogios hacia «un grupo más que consolidado», en especial el de aquellos «jugadores, la mayoría, que llevan aquí más de un lustro, habiendo encontrado su equipo, y su hogar en Tenerife». «He compartido con ellos muchos momentos de todo tipo, más buenos que malos, y no tengo ninguna duda de que nos seguirán representando y dando lo máximo en todas las competiciones», añadió el presidente sobre un núcleo duro del que destacó su «compromiso», antes de «dar la bienvenida a los nuevos».

Máximo compromiso

Los mayores piropos, sin embargo, se los llevó el jefe, Txus Vidorreta. «Un proyecto deportivo sin un líder ni un director, sería imposible, y nosotros tenemos al mejor», expresó Cabrera, antes de congratularse de «tener la suerte no solo de contar con el mejor entrenador», sino también de «la gran amistad» que le une con el preparador bilbaíno. «En este momento, en el que he dado un paso a un lado, entre Nico Richotti y Txus estamos en las mejores manos», aseveró el presidente, que igualmente destacó la importancia, «dentro de un proyecto sólido», que supone disponer de «un buen cuerpo técnico».

Ensalzando igualmente a «todas las personas que no son visibles dentro del club» y a las que calificó como «las mejores en cada departamento», Aniano destacó además «las ganas» que destilan sus compañeros y compañeras del consejo de administración. Combinación perfecta para «afrontar con gran ilusión una temporada que arranca con la Supercopa, antes de la ACB y una Champions que será muy complicada». «Pero vamos a dar guerra y estar de nuevo entre los mejores», concluyó el presidente.

Vidorreta, durante su alocución en el Hotel Mencey. / Arturo Jiménez / t

Vidorreta, ambicioso

Discurso más ambicioso de lo habitual en Cabrera y que se asemeja mucho más a la altura del listón que siempre desea superar Txus Vidorreta. «Estamos muy contentos porque tenemos una plantilla larga y calidad. Cada año intentamos mejorar y, sin duda, esta vez hemos conseguido la más redonda de nuestra historia. Ahora nos toca conseguir que sea la que mantenga la línea de resultados que llevamos en estas últimas temporadas», aseguró el de Indautxu.

Rosa Dávila se dirige a los jugadores del CB Canarias. / Arturo Jiménez / t

También tomaron la palabra en el acto tanto Rosa Dávila como Luis Yeray Gutiérrez, presidenta del Cabildo y alcalde de La Laguna respectivamente. Ambos admitieron «el orgullo» que genera el CB Canarias, así como el deseo de «seguir soñando y disfrutando» con la escuadra aurinegra. «Ya va siendo hora de abrir el balcón del ayuntamiento para mostrar algún nuevo trofeo», repitió, entre risas, el máximo edil de la ciudad de Aguere.