Tabares, Jerez y Vargas, los nuevos responsables

Cambio de ciclo en el organigrama de cantera del CB Canarias. La entidad aurinegra anunció ayer que Jou Costa, hasta la fecha director técnico de la cadena de filiales canarista, no continuará en la entidad a partir de esta próxima temporada. Salida que llega, según una nota oficial, «tras un acuerdo alcanzado entre ambas partes». «El club quiere transmitir su más sincero y total agradecimiento a Jou por su gran aportación durante los últimos ocho años en la dirección técnica de Cantera, al tiempo que le desea la mejor de las suertes», señala el comunicado.

Costa ya dirigió previamente al conjunto canarista, una de ellas a finales del pasado siglo, siendo el técnico con el que el cuadro lagunero logró el ascenso, en 1998, desde la Autonómica hasta la extinta EBA. Ahora, en su etapa más reciente en la entidad Jou se incorporó al organigrama de base en mayo de 2017, para contribuir de manera directa a fortalecer la estructura de cantera del CB Canarias, con varios méritos de por medio en distintos frentes.

Los dos ascensos a Tercera FEB del filial aurinegro, la clasificación para cinco fases finales de la Minicopa Endesa, incluidas tres medallas de plata; la cada vez más frecuente presencia de los equipos de formación en los Campeonatos de España de las distintas categorías; el auge de la red de Escuelas CBC –incluso con campus en el extranjero– y Escuelas vinculadas; y las colaboraciones abiertas con distintos núcleos de base de la Isla fueron algunos de sus logros durante su reciente etapa en el club.

Al margen de su periplo en el Canarias, Costa cuenta con experiencia en varios clubes de la Isla (Santo Domingo, Tenerife, Tacoronte...), además de haber ejercido también en México (director de cantera de Soles) e Islandia (UMF Tindastoll). n

Después de la salida de Jou Costa, la actual vicepresidenta del CB Canarias, Carolina Tabares, ejercerá a partir de esta temporada como consejera responsable de Cantera del club aurinegro; mientras que David Vargas y Pocho Jerez serán los coordinadores de los filiales masculinos y femeninos, respectivamente. Tabares es exjugadora y tiene experiencia en gestión deportiva, ya que estuvo al frente de la sección de baloncesto del RC Náutico durante cuatro años. Vargas, por su parte, lleva seis temporadas vinculado a la cantera aurinegra en distintas áreas de trabajo. Fue entrenador de equipos de base del club y cumplirá ahora su cuarta campaña en tareas de coordinación. Además, Pocho Jerez regresa a la entidad canarista para una nueva etapa, después de haber ejercido incluso de entrenador del primer equipo aurinegro –hace ya más de dos décadas–, con el que ascendió en su día de la Liga EBA a la LEB Plata. Jerez coordinará los equipos femeninos. Tras dos años compitiendo en premini, el club amplía su apuesta por el baloncesto femenino y contará a partir de este curso con representantes en las categorías de premini, precadete, cadete y júnior.

Hoy, regreso a los entrenos

Tras su victoria del jueves en Gran Canaria, la plantilla de La Laguna Tenerife disfrutó ayer de día de descanso antes de regresar hoy a los entrenamientos. Para mañana queda el segundo partido de la Copa Canarias, de nuevo ante el Dreamland, esta vez en el Santiago Martín a partir de las 17:00.

Para concluir con los actos protocolarios previos al inicio de la temporada oficial, el próximo lunes día 22 –a cinco días de tomar parte en la Supercopa Endesa a celebrar em Málaga– tendrá lugar la presentación oficial de la plantilla de La Laguna Tenerife 25/26. El acto se llevará a cabo, a partir de las 13:30, en el Salón Nivaria del Iberostar Heritage Grand Mencey.