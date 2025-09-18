La Rapadura, inspiración para la tercera equipación

Otro guiño a la rica naturaleza local a través de su tercera equipación. Si en cursos anteriores ya utilizó como recurso el cielo de las islas, sus montes, incluso –a modo de homenaje– los fenómenos adversos sufridos en La Palma, o simplemente el Teide desde diferentes perspectivas, en esta ocasión el uniforme alternativo de La Laguna Tenerife 25/26 se sumerge en el fondo del mar. En concreto en La Rapadura, una particular formación basáltica de origen volcánico que conforma un espectacular paisaje submarino que yace bajo el risco de La Quinta, en la costa de Santa Úrsula.

Huertas, en la piscina.

Con diversas tonalidades de azul –aquellas que se pueden apreciar en las diferentes profundidades marinas, más oscuras en la parte inferior y más claras en la superior–, y con el contraste blanco de las diferentes letras impresas, el CB Canarias se aleja de nuevo de sus colores habituales, el amarillo y el negro. Lo hace con un color que ya tuvo presente, de forma esorádica, en algunos partidos de la campaña 18/19. Ahora lo rescata en una equipación que es reflejo exacto de una fotografía submarina. Aquella tomada en 2017 por el fotógrafo canario Francis Pérez, ganador del World Press Photo 2017 y colaborador habitual de National Geographic.

La instantánea, capturada a unos 20 metros de profundidad, refleja la majestuosidad de La Rapadura, cuyo origen, de una erupción volcánica, se cifra entre 500.000 y un millón de años, y como resultado del enfriamiento de la colada de lava al llegar al mar. Puesta de largo llevada a cabo sobre la cancha del Santiago Martín, con Aaron Doornekamp y Jaime Fernández oficiando como modelos, y ambientado con un vídeo en el que unos buceadores descubren un cofre –el mismo elemento sobre el que pivotó la presentación de los dos equipajes principales– sumergido en el que se encuentra la prenda en cuestión.

Los jugadores y vicepresidenta del club, con las autoridades presentes.

La promoción de la tercera equipación cuenta con otra composición de toque acuático, en este caso con Marcelinho Huertas como protagonista. El brasileño dueño del dorsal 9 que luce en la camiseta encontrada en La Rapadura, aparece posando en unas espectaculares fotografías sumergido en una piscina.

El acto –de nuevo abierto al público– contó con la participación de Carolina Tabares, vicepresidenta del Canarias, como anfitriona; así como con Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo; y Badel Albelo, primer teniente alcalde y responsable del Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna.

En sus intervenciones, las autoridades presentes hicieron hincapié en la excelente ventana promocional que supone para La Laguna, para Tenerife y para el Archipiélago la presencia del equipo canarista en los distintos frentes competitivos que mantiene a nivel nacional e internacional.

Para partidos puntuales

Como ya ha sucedido en temporadas anteriores, esta tercera equipación será utilizada por el conjunto de ACB en algunos momentos especiales y puntuales dentro de la Liga Endesa. Por ello parece improbable que se tire de ella en el torneo que abrirá la temporada para los aurinegros, la Supercopa Endesa.