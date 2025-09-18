Marce Huertas: «El deportista ha cambiado, estos años, su mentalidad»

Marcelinho Huertas participó ayer, en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, y dentro del Festival Musa Brasil, en la conferencia Alimentación, deporte y salud. En ella el paulista compartió algunas claves de una vida longeva a través de su experiencia personal. Para el brasileño «en la nutrición no hay una fórmula mágica», si bien admite que no come «carne», dijo en relació a su alimentación.

Para el base del Canarias «la longevidad deportiva se ve hoy en día en muchos deportes, no sólo en el baloncesto», mientras que también destacó que «la mentalidad del deportista ha cambiado en los últimos años a nivel de cuidarse el cuerpo y poder jugar a una edad avanzada». «Los avances en medicina, los cuidados... La clave es tener paciencia hacerle caso a los médicos y recuperadores. Es una combinación de factores que todo influye», argumenta Huertas, que también incidió en lo mental: «Cuando compites el foco debe estar todo en la pista. La presión no debe ser una interferencia negativa en la cancha».

Reconoció también Huertas la importancia de su entorno. «La familia es un pilar fundamental para mí, empezando por la educación de mis padres, aunque me hice jugador de baloncesto gracias a mi hermano mayor, que era mejor que yo», concluyó.