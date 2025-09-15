Los derbis de pretemporada entre Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife se emitirán en abierto por Televisión Canaria

El primer derbi de la 25/26, que medirá este jueves a Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife (18:30) en la ida de la flamante Copa Canaria, será retransmitido en abierto a través de Televisión Canaria. En su edición lanzadera bajo la nueva denominación, el torneo veraniego entre aurinegros y amarillos se saldará al mejor de dos partidos, puesto que este domingo (día 21) habrá segundo asalto en el Santiago Martín. El choque de vuelta, previsto inicialmente para las 12:00 del mediodía, se disputará finalmente en horario de tarde, a las 17:00, y se podrá seguir igualmente a través de la cadena regional.

El cambio de horario de última hora permitirá, entre otras cosas, que el derbi de baloncesto a celebrar en Los Majuelos no coincida con el enfrentamiento liguero entre CD Tenerife y Ourense, que se disputará el domingo a partir de las 11:00, toda vez que el cuadro gallego solicitó a la Federación adelantar el compromiso al tramo matinal (había sido anunciado para las 17:15) para no verse obligado a hacer noche en la Isla y ahorrarse así una importante cantidad económica.

Abonados gratis

Al partido en tierras tinerfeñas, en todo caso, los abonados aurinegros que ya hayan obtenido su pase para la temporada venidera podrán acceder de manera gratuita, mientras que las entradas para el público general tendrán un precio único de 10 euros y podrán adquirirse incluso el mismo domingo, desde media hora antes en las taquillas del Pabellón Insular, siempre y cuando queden para entonces 'tickets' a la venta.

Entretanto, La Laguna Tenerife sigue preparando su estreno oficial, que tendrá lugar en las semifinales de la Supercopa de Málaga el sábado día 27 frente al Real Madrid. Hasta ahora, los insulares han disputado dos duelos de preparación, ante Casademont Zaragoza y Joventut de Badalona, que se saldaron con sendos triunfos de la escuadra de Txus Vidorreta, que ha podido dar minutos al recuperado Fran Guerra.

Gieadritis se pone a tono

El preparador vasco, que tiene por delante el desafío de mantener a su equipo en la casi inmejorable senda que recorren los aurinegros en las últimas campañas, celebra la incorporación al grupo de Rokas Giedraitis, que aterrizó en Tenerife en la noche del domingo y, en la jornada de este lunes, pasó reconocimiento médico y se incorporó a los entrenamientos. El lituano necesitará tiempo, pero no se descarta que pueda tener minutos en alguno de los dos derbis de esta misma semana, que serán últimos tests antes de la altísima exigencia que presentará el Real Madrid de Sergio Scariolo.