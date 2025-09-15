El CB Canarias jugará el domingo a las 17:00 horas frente al Gran Canaria

Reajuste horario en el último partido amistoso del CB Canarias. El encuentro que medirá a La Laguna Tenerife con el Dreamland Gran Canaria el próximo domingo día 21 de septiembre, previsto inicialmente para las 12:30 horas, en el Santiago Martín, se jugará finalmente a las 17:00 horas del mismo día. Se evita así, por ejemplo, la coincidencia, con el partido CD Tenerife-Ourense, que en un principio se iba a jugar en horario vespertino, pero que se adelantó para las 11:00 de domingo en el Heliodoro Rodríguez López.

Los abonados aurinegros –que ya se acercan a los 4.500– de la temporada 25/26 podrán acceder de manera gratuita con su abono a su sitio habitual (sin necesidad de descargar entrada ni invitación); mientras que la venta de entradas para los no abonados se activará a partir de este miércoles día 17 en los asientos disponibles. El precio de las entradas será de 10 euros (precio único) y las localidades podrán adquirirse tanto online, en la web oficial, www.cbcanarias.net, a través de la herramienta de Bacantix; como en la sede del club, en el Santiago Martín.

La atención al público estará operativa miércoles, jueves y viernes, de 10 a 14 horas; así como el jueves, de 17 a 20 horas. En caso de que resten localidades por vender, se pondrían a la venta el domingo, día de partido, en las taquillas del Pabellón, desde las 16:30 horas. Además, este choque estará incluido en el abono párking.

Últimas probaturas

Antes de este derbi el cuadro de Txus Vidorreta se medirá el jueves 18 con el conjunto claretiano en el Gran Canaria Arena en el primero de los dos derbis veraniegos. Serán, para el cuadro canarista, las últimas pruebas oficiosas antes de afrontar, el sábado 28, la semifinal de la Supercopa Endesa, a disputar en el Martín Carpena de Málaga y que medirá a los isleños contra el Real Madrid de Sergio Scariolo y David Kramer.