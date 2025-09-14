«El listón está alto, pero queremos superarlo»

Uno de los protagonistas de ayer fue Bruno Fitipaldo, que ya conocía de este tipo de entrenamientos a puertas abiertas organizado por el CB Canarias. «Es una buena iniciativa del club el hacer esto, para acercarnos un poco más a ellos y que ellos nos vean y conozcan un poco lo que hacemos en el día a día», dijo el uruguayo sobre este encuentro con los aficionados y reconociendo igualmente que el de la ocasión fue «un entrenamiento adaptado» para contentar a todos. «A los niños les encanta y es como un refresco de todo antes de empezar la temporada», señala el de Montevideo, que también considera como un plus el «regresar y ver a la gente entusiasmada y contenta». «Ha venido mucha gente y creo que ellos disfrutaron un rato igual que nosotros», dijo igualmente uno de los directores de orquesta del cuadro isleño.

Fitipaldo ha sido uno de los jugadores que, por culpa de sus compromisos con la selección de su país –la Americup–, se incorporaron algo más tarde a los entrenos del plantel canarista. Una demora programada a la que se unió «durante la primera semana, algunas molestias» que lo dejaron fuera del amistoso contra el Zaragoza. Eso sí, el uruguayo también tiene claro cuál es el objetivo de estas primeras semanas. «Lo más importante es tratar de amoldar a los jugadores nuevos al equipo, tratar de que se adapten lo más rápido posible, que sepan cuál es la manera de jugar, de que nos conozcamos entre todo. Creo que lo estamos haciendo bien porque ellos están agarrando todo muy fácilmente. Ahora nos queda la última etapa con Rokas que se sumará esta semana».

Cuestionado por los aspectos en los que puede variar este Canarias 25/26 respecto al pasado ejercicio, Fitipaldo considera que, «pese a que se trata de otros nombres, el perfil es muy parecido». «Me gustaron mucho los fichajes que hemos hecho, y creo que con ellos hemos potenciado el equipo. Esos refuerzos son en posiciones puntuales, como hacemos siempre, y a la vez mantenemos un poco el bloque que teníamos. Pienso que tenemos muy buenas expectativas de cara a la próxima temporada, y aunque el listón está muy alto, lo queremos seguir superando», argumentó el dorsal número 6 canarista.

Sobre los dos primeros amistosos de pretemporada, Fitipaldo dejó claro que deben ser considerados «como entrenamientos», pero no esconde que ante el Zaragoza y el Joventut ya se vio a un Canarias muy reconocible. «Sí, con ese mismo perfil podemos insistir es la manera en la que nosotros creemos en el baloncesto. Es lo que nos funciona y lo vamos a seguir haciendo de esa manera. Obviamente que en los amistosos no vamos a renunciar a la victoria, pero el primer objetivo no es ganar, sino que todos entremos en rotación y sumando minutos».

Debe lidiar Fitipaldo en este tramo inicial de curso con el desgaste que le haya podido suponer la disputa, a finales de agosto, de la Americup, donde Uruguay alcanzó los cuartos de final con el base aurinegro como una de sus principales referencias. «Principalmente estamos contentos a nivel grupal, porque pasamos la fase, y ganando dos partidos, algo que al principio nadie lo creía. Siendo selección humilde logramos derrotar por ejemplo a Estados Unidos y competir contra Brasil... Creo que fue un saldo positivo para Uruguay», dijo del combinado de su país, a la vez que quitaba hierro a los 33 puntos (44 de valoración) a los que se fue contra Bahamas. «Me equivoqué, sí», dijo con una sonrisa, antes de recalcar que «lo importante es el paso adelante que dieron algunos jóvenes que jugaban por primera vez con la selección».

Ya en el horizonte, la semifinal de la Supercopa contra el Real Madrid, prevista para el día 27, un duelo que Bruno califica como «durísimo». «Ellos se reforzaron bien, y es verdad que cambiaron el entrenador, pero tienen jugadores que llevan juntos mucho tiempo», valoró, si bien el base aprecia un pequeño resquicio para dar la sorpresa. «Igual están ahora en una etapa de cierta adaptación, por lo que a lo mejor podemos sorprenderlos», dejó sobre la mesa.