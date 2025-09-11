El Joventut, un oponente ideal para seguir rodando

La Laguna Tenerife se mide hoy jueves al Joventut de Badalona, en tierras gerundenses, en el que será el segundo choque de pretemporada para los aurinegros (Pavelló Municipal D’Esports D’Olot, 17:30, en directo por La Xarxa+ y previo registro gratuito). Un nuevo test que servirá para ampliar el cuentakilómetros estival y sumar sensaciones de cara al inicio oficial de la competición.

La escuadra tinerfeña viajó en la tarde de ayer miércoles a tierras catalanas con las ausencias consabidas de los internacionales Rokas Giedraitis (aunque Lituania cayó eliminada ante Grecia en los cuartos de final del Eurobasket, Rokas no ha aterrizado aún en la Isla) y Gio Shermadini; y ya con Bruno Fitipaldo y Lluís Costa, ausentes por sendas molestias en el primer amistoso, dentro de la expedición.

Estas dos vueltas se celebran, pero la parroquia aurinegra centra su atención estas semanas en el recuperado Fran Guerra y en los recién llegados Wesley Van Beck, Héctor Alderete y Dylan Bordón. Los cuatro tuvieron minutos en el primer compromiso de preparación.

Tras ganar el domingo al Casademont Zaragoza (73-85), el grupo de Txus Vidorreta afronta ahora una salida si cabe más exigente ante un rival, la Penya, que ha recuperado ya a su pareja de internacionales suecos (Hakanson y Birgander se sumaron ayer a la pretemporada verdinegra recién llegados del Eurobasket, aunque su reciente vuelta pone en duda que puedan participar por ahora) y que ha disputado hasta la fecha dos amistosos, saldados con un triunfo (78-62, ante el Hiopos Lleida) y una derrota (89-109, ante el Básquet Girona).

Amén de conservar a buena parte de su bloque, incluidos Ante Tomic y Sam Dekker, dos de sus jugadores más relevantes, el grupo que dirigirá de nuevo Daniel Miret –para muchos en las quinielas a ocupar el cargo de seleccionador nacional de España tras la salida de Sergio Scariolo– contará este curso con una incorporación de relumbrón, la del base Ricky Rubio, que regresa al club donde se formó tras una etapa fuera de la competición por motivos de salud mental. A este elenco de nivel habrá que añadirle, igualmente, el fichaje del escolta Cameron Hunt, procedente del BAXI Manresa, para ampliar su batería de recursos en el perímetro.

Un test pues de mucho nivel para que el Canarias afine su puesta a punto y siga acoplando a los automatismos del grupo las prestaciones de las novedades fichadas este verano.