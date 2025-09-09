La hoja de ruta canarista, definida al detalle, con días y horas

La Liga Endesa 25/26 definida al milímetro. Con algo de retraso respecto a la habitual -en gran medida al tardar en definirse el operado principal tras la desvinculación con Movistar- y a menos de un mes de arrancar la competición, la ACB ha publicado este martes los días y horarios en los que se disputarán todos los encuentros de la fase regular.

Una hoja de ruta en la que el conjunto aurinegro tiene como horario preferido en sus encuentros en el Santiago Martín, el de los sábados a las 19:00 horas. Un prime time que, con DAZN, se adelanta 45 minutos respecto al turno elegido hasta la fecha por Movistar. Esa franja es, precisamente, la elegida por el conjunto isleño para su estreno ante los suyos, que se producirá el 4 de octubre contra el Manresa. También un sábado a las 7 de la tarde jugarán los de Vidorreta sus tres siguientes compromisos: Murcia, Unicaja y Burgos.

En total, serán 10 de sus 17 choques los que afrontarán los aurinegros en ese periodo. Los otros tendrán lugar contra Hiopos Lleida, Río Breogán, Valencia Basket, Girona, MoraBanc Andorra y Joventut.

El derbi, un domingo

Los domingos, a partir de las 12:00 -el horario más utilizado la pasada campaña-, es el otro momento preferido del CB Canarias para jugar ante los suyos. Ahí se han ubicado un total de tres duelos, de los que dos se podrían definir como grandes: el 7 de diciembre ante el Real Madrid y el 28 de diciembre frente al Dreamland Gran Canaria. La visita a la Isla del Casademont Zaragoza cierra esta trilogía.

Otro de los partidos más esperados habitualmente es el choque contra el Barça, que se celebrará el domingo 17 de mayo a las 18:00. El calendario en casa para los de Vidorreta se completa con un partido, ante el Granada, el martes 30 de diciembre, a las 19:00; y otro contra el Baskonia, fijado para el domingo 1 de febrero a las 17:00.

Uno pendiente

El duelo frente al Bilbao Basket se jugará en Los Majuelos el viernes 29 de mayo, pero al ser el que cierra la fase regular su horario queda pendiente en función de la posible implicación de los equipos en las diferentes bloques de la pretemporada.

La variedad horaria es mucho mayor en los partidos a domicilio de La Laguna Tenerife. En concreto el conjunto isleño va a jugar en ocho horarios diferentes. Lo hará, en tres ocasiones cada uno, lo sábados a las 10:00, a las 18:00 y a las 20:00; así como los domingos a las 6 de la tarde.

El Gran Canaria, un jueves

La única salida intersemanal del Canarias coincidirá con el derbi regional, puesto que los de Txus Vidorreta visitarán el Gran Canaria Arena el jueves 14 de mayo a partir de las 20:00 horas. Será, apenas unos días después de la celebración de la Final Four de la BCL, en la que aspiran estar tanto los aurinegros como los claretianos.

Un mes final de fase regular en ACB en el que el Canarias podría afrontar hasta ocho encuentros, seis de la Liga Endesa y los dos definitivos de la BCL.