El CB Canarias deja su impronta desde el primer amistoso

Nueva temporada y misma identidad. La Laguna Tenerife saldó, este domingo, con una solvente victoria su primer duelo de preparacion para el ejercicio 25/26. Triunfo por 73-85 contra el Casademont Zaragoza en un encuentro en el que los de Txus Vidorreta fueron fieles a su marcada filosofía y en el que empezaron a marcar diferencias mediado el tercer periodo.

Hasta 18 puntos de renta llegó a disponer el cuadro canarista (63-81) gracias en buena medida a un notable equilibrio en los dos lados de la pista. Y es que pese a mostrar por momentos algunos despistes y tener problemas para cerrar su rebote, las prestaciones defensivas de los aurinegros fueron más que decentes.

Delante, La Laguna Tenerife puso de manifiesto su reconocible circulación de balón, explotó en varias ocasiones su 2x2 entre el base y el pívot, también tiró de automatismos para castigar desde el perímetro (12 triples, cuatro de ellos obra de Aaron Doornekamp), y contó con el añadido de la clase de un desequilibrante -en las labores de base ante las ausencias de Fitipaldo y costa- Jaime Fernández, autor de 17 puntos.

Bordón lanza a canasta ante la oposición de Kabaca. | MIGUEL JIMENO FERNÁNDEZ

Con Abromaitis y Sastre en dobles dígitos de anotación (10 puntos cada uno), también es obligado mencionar la aportación de un Fran Guerra que reaparecía tras casi seis meses alejado de las pistas por culpa de una lesión de tobillo. El grancanario tuvo algunos problemas en la marca de los triples frontales de Dubljevic, pero delante cumplió de sobra, finalizando con acierto y decisión, sacando personales (con efectividad en el tiro libre) y ejerciendo como poste repetidor.

El grancanario, eso sí, tuvo que ser dosificado por su técnico para evitar riesgos mayores, quedando para Kostadinov la primera rotación en el cinco -toda vez que Shermadini todavía disputa el Eurobasket- y, por momentos tirando de otro recurso ya conocido: Doornekamp y Abromaitis haciendo de interiores.

Txus Vidorreta, durante un tiempo muerto. | CBC

El duelo celebrado en tierras navarras y ofició como acto cumbre en la inauguración del nuevo Pabellón de Sarriguren, sirvió para el estreno como aurinegros de tres sus últimos fichajes, Bordón, alderete y Van Beck. Los dos primeros tuvieron un protagonismo secundario, si bien el madrileño se dejó ver más en ataque que el argentino.

Van Beck, por su parte, no se escondió, pero estuvo más que errático en ataque, tanto desde la media distancia como cuando se atrevió desde el perímetro. Acabó aportando tres canastas de dos, pero falló todos sus triples. Además, atrás le tocó bailar con la más fea, ya que tuvo que hacerse cargo de la marca de Stevenson, el tirador del cuadro maño.

Tirando de la conexión Huertas-Guerra, no le dio al Canarias para ser suficientemente competitivo de entrada (14-7, 5’). Con el tiempo muerto de Vidorreta y las primeras rotaciones el conjunto aurinegro cambió de cara, produciendo desde el arco y liderado por la versatilidad de Sastre, al que secundaron Kostadinov y Alderete (23-21).

Un triple de Abromaitis dio la primera ventaja al Canarias (23-24, 11’), que entre la pareja Huertas-Guerra, un par de buenas transiciones ofensivas a raiz de sendas buenas defensas colectivas, y el acierto en el triple (Fernández, Sastre y Doornekamp) amagó con cobrar diferencias (35-39). Lo impidieron entre Dubljevic, la superioridad individual de Robinson y la insistencia rojilla en el rebote ofensivo (39-40), si bien a los de Vidorreta les dio para irse por delante al intermedio: 41-44.

Pese a un nuevo triple de Dubi (44-44) La Laguna Tenerife puso una marcha más tras el descanso. Más sólido atrás, encontrando a Guerra delante y visitando con cierta asiduidad el tiro libre, el cuadro isleño fue poniendo tierra de por medio. Dos zarpazos de Fernández desde el 6,75 le sirvieron para superar la decena de colchón (53-65, 28’).

Otro acierto, esta vez de Abromaitis, desde el perímetro pareció terminar de romper la contienda (56-72, 31’), si bien en ese tramo el Canarias perdió algo de efectividad (61-72). Solo un bache porque desde que el conjunto lagunero, de nuevo sin cincos puros en pista, volvió a visitar con asiduidad el 4,60 terminó de ponerle el broche al partido (66-83) antes de unos instantes finales en los que Vidorreta pudo dar cancha a los dos vinculados desplazados Rafa Rodríguez y Manu Crujeiras.