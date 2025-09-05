El CB Canarias se medirá al Real Madrid en las semifinales

Otra vez el Real Madrid. Al igual que le sucedió en las dos Supercopas anteriores en las que tomó parte, La Laguna Tenerife se volverá a cruzar con el cuadro blanco en la lucha por el título que abre la temporada. Rivales en eliminatorias importantes de Liga ACB y Copa del Rey, ahora lo harán de nuevo con motivo de la Supercopa Endesa 2025, que tendrá lugar el 27 y el 28 de este mes en el Pabellón Martín Carpena de Málaga.

De esta forma lo ha determinado el sorteo celebrado este viernes en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol. Así, la bola del Real Madrid, encuadrada en el bombo uno como vigente campeón liguero, se ha emparejado con la del cuadro aurinegro, que estaba en el bombo dos. Como representante del CB Canarias en este sorteo se encontró presente el nuevo secretario técnico Nico Richotti.

La del CB Canarias será la segunda de las eliminatorias de semifinales, a celebrar el sábado 27 a partir de las 20:00. La primera la jugarán el Unicaja contra el Valencia Basket, desde las 17:00 horas. La final tendrá lugar el domingo en horario vespertino, en concreto desde las 18:00.

La de Málaga 2025 es la tercera ocasión en la que el CB Canarias disputa esta Supercopa Endesa. Ya lo hizo en 2020 ejerciendo de anfitrión en el Santiago Martín; y repitió un año después, también en el recinto de Los Majuelos, pero en aquella ocasión ya por méritos deportivos tras haber sido semifinalista liguero en la anterior Liga ACB. En ambas ocasiones se midió al Real Madrid cayendo en semifinales.