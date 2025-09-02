Van Beck se zafa de las comparaciones con Guy, Salin o Kramer: "Quiero ser yo mismo"

Pletórico en sus primeras declaraciones como jugador aurinegro (justo después de tomar tierra el pasado 17 de agosto), Wesley Van Beck tomó en la mañana de este martes la palabra en su puesta de largo como jugador de La Laguna Tenerife. Lo hizo con un aceptable español (porque entendió todas las preguntas, aunque prefirió contestar siempre en inglés) y acompañado por Aniano Cabrera. El de Houston, Texas, fue presentado en las oficinas centrales del Grupo Hospiten, uno de los más longevos patrocinadores del combinado aurinegro y entidad a la vez responsable de los servicios médicos oficiales del club tinerfeño. "Quiero evitar esas comparaciones; quiero ser yo mismo", replicó al ser cuestionado si sentía presión al ser comparado con Salin, Kramer o Kyle Guy.

El flamante jugador aurinegro comenzó su intervención agradeciendo al club por la oportunidad que le han brindado y haberle recibido “con los brazos abiertos”. “Me han hecho sentir muy bien desde un primer momento. En estas dos primeras semanas estoy en un periodo de adaptación: al club, a los nuevos compañeros, al entrenador, al sistema de juego”.

Van Beck, junto a Aniano Cabrera en su presentación como jugador de La Laguna Tenerife. / Arturo Jiménez

El estilo de juego

Van Beck, siempre muy convincente en todas sus reflexiones, aludió siempre al “particular” estilo de juego del Canarias como una de las claves de su fichaje. “Tenerife es un club que, no solo es el éxito que ha tenido las últimas temporadas en Europa, sino además porque tiene un estilo de juego particular al que creo que me puedo adaptar muy bien. Jugar aquí es una gran oportunidad”, dijo el jugador.

Seguidamente, 'Wes' (así aclaró que le llaman su amigos y la mayoría de la gente) profundizó aún más en las cualidades del conjunto dirigido por Txus Vidorreta. “Comprendo que este es un equipo que defiende y ataca bien, que hay un buen equilibrio. Yo trataré de ayudar al equipo de la forma en la que pueda: defensa, tiro, energía... lo que quiero es ayudar al equipo tanto como pueda”.

Vidorreta, con altas expectativas

Finalmente, el texano desveló que, en sus primeras conversaciones con su nuevo entrenador, Vidorreta le ha comparado con buenos tiradores como Sasu Salin o David Kramer, pero matizando que puede adaptarse bien al equipo porque puede tomar buenas decisiones y jugar bien al 'pick and roll'. Van Beck es un excelente lanzador, pero también puede jugar de base y organizar los ataques.

Fue entonces cuando a Van Beck le tocó lidiar con la inevitable equiparación con Kramer, Salin, o incluso Kyle Guy. ¿Siente presión visto el altísimo nivel de sus antecesores en el perímetro del Santiago Martín? “Quiero evitar esas comparaciones. Lo que trataré es de dar lo mejor de mí. Quiero ser yo mismo: Wesley Van Beck, igual que en los últimos años. No puedo ajustar mi juego a alguien que haya estado aquí antes, lo que quiero es crecer en este equipo y tratar de ayudar”.

Sus números

Al margen de la natural incógnita de su adaptación al esquema de Txus Vidorreta, al escolta texano le avalan los números. La pasada campaña, sin ir más lejos, promedió 13,8 puntos y un destacado 45,2% de acierto en triples en los 47 partidos que jugó en las filas del Petkim Sport (Basketball Champions League y Superliga). En la Champions, de hecho, su porcentaje de éxito desde el perímetro ascendió al 53,2%, una media que le impulsó al reconocimiento de mejor triplista del torneo continental. El propio Kramer se quedó seis puntos por debajo (47,2%) en la misma competición.