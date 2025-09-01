Las claves del sorteo 'dirigido' de la Supercopa Endesa

Cuenta atrás para el arranque de la temporada de La Laguna Tenerife. Inmerso en su periodo de preparación y a la espera de que Dylan Bordón y Bruno Fitipaldo se incorporen a los entrenamientos una vez concluida la AmeriCup -en la que Bordón se proclamó subcampeón con Argentina-, el combinado dirigido por Txus Vidorreta centra ahora esfuerzos en acumular entrenamientos de calidad.

Aunque será este domingo día 7 cuando el Canarias dispute su primer duelo del curso (un duelo amistoso frente al Casademont Zaragoza, la primera de las cuatro citas de preparación), el pistoletazo de salida a la temporada oficial llegará de la mano de la Supercopa de Málaga, que se disputará en la ciudad andaluza los días 27 y 28 de septiembre.

Sorteo 'dirigido'

La propia Liga Endesa confirmó este lunes que el sorteo se celebrará este viernes a partir de las 11:00 de la mañana. En la competición participarán cuatro equipos: además del propio CB Canarias, el Real Madrid, el Unicaja de Málaga y el Valencia Basket. No obstante, y según recordó la propia organización, el sorteo de emparejamientos de semifinales no será puro.

Esto es, habrá dos bombos. En el primero estarán Real Madrid y Unicaja y en el segundo Valencia y La Laguna Tenerife. De esta manera, madridistas y cajistas irán por lados opuestos del cuadro, igual que 'taronjas' y auriengros. El equipo de Vidorreta se medirá en semifinales a uno de los dos 'cabezas de serie': Real Madrid o Unicaja.

Bordón, subcampeón

Argentina y Brasil disputaron en la madrugada de este lunes en Nicaragua la final de la AmeriCup 2025. En un duelo apretado y con poco acierto, la selección 'canarinha' se impuso a la albiceleste por 55-47. De esta manera, Dylan Bordón, fichaje veraniego del conjunto canarista, regresa con una medalla de plata al cuello de su primera gran cita internacional. Bordón, no obstante, apenas participó unos segundos en el duelo de semifinales frente a Canadá, aunque sí experimentó una enriquecedora experiencia con la absoluta de su país.