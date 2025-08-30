El Canarias, a la vanguardia de la preparación física: control a la "calidad del movimiento" para prevenir lesiones

Con un ojo puesto en el Eurobasket (Gio Shermadini se encuentra compitiendo con Georgia y Rokas Gieadraitis con Lituania) y otro en la AmeriCup (Bruno Fitipaldo brilló con la ya eliminada Uruguay y el joven Dylan Bordón busca su sitio con Argentina), La Laguna Tenerife sigue acumulando sesiones de entrenamiento en una pretemporada que ya ha tomado velocidad de crucero.

Salvo los cuatro internacionales citados con sus respectivas selecciones, el resto de integrantes de la plantilla aurinegra se encuentran a total disposición de Txus Vidorreta, que ya dirigió el pasado lunes el primer entrenamiento colectivo de la 25/26.

Puesta a punto

De esta manera, la maquinaria aurinegra se ha puesto ya en funcionamiento para que el preparador vasco pueda gozar de un roster en las mejores condiciones posibles. Así, el departamento de preparación física del Canarias toma estos días un papel determinante a la hora de recuperar, proteger e impulsar el rendimiento de los jugadores canaristas.

Aaron Doornekamp completa una prueba de salto mientras Dani García toma nota con su portátil. / CBC

La calidad del movimiento, a examen

Así lo ha explicado Xisco Sanz, coordinador técnico y preparador físico de La Laguna Tenerife, quien asistido por Dani García (preparador físico ayudante y responsable del acondicionamiento de la U 18 de España que se proclamó campeona de Europa este mismo verano) dirige estas semanas un pormenorizado análisis físico de los jugadores. No solo se trata de determinar si el profesional en cuestión está en mejor o peor momento de forma, sino de tomar registros de sus movimientos para, después de un concienzudo análisis, desarrollar un plan de trabajo específico para cada uno de ellos, minimizando así el riesgo de lesión y sacando el máximo rendimiento posible.

Con todo, y según argumenta Sanz, hoy en día, el jugador profesional “llega en unas condiciones generalmente óptimas” para empezar a entrenar. “Nosotros aprovechamos estos primeros días de pretemporada para recoger datos principalmente orientados a la calidad del movimiento o para relacionarnos con el rendimiento”.

Jaime Fernández porta una pulsera que monitoriza sus movimientos en la muñeca izquierda. / María Pisaca

Biomecánica deportiva

De esta manera, la biomecánica deportiva sirve al club “para tener unos valores de partida y poder individualizar el trabajo de cada jugador”. “Vemos diferentes valores. Lo más básico es el salto, pero hay otros que nos sirven para ver la estabilidad de las articulaciones o su amplitud de movimiento. A partir de ahí, focalizar el trabajo de gimnasio a los puntos débiles que consideremos a partir de esas mediciones”, detalla Sanz en declaraciones a los medios oficiales de la entidad lagunera.

El tratamiento específico de los datos recogidos acaba sirviendo para que el jugador “pueda desarrollar todo su rendimiento en la cancha y tratar de reducir el riesgo de lesión en caso de que haya valores que no sean considerados como óptimos”.

Otra campaña frenética a la vista

El aparato atlético toma siempre especial relevancia en las pretemporadas, especialmente en sus primeras semanas y hasta que arrancan los partidos amistosos. Se trata de un momento clave para que los jugadores puedan cargar las pilas al máximo a las puertas de un curso que, al menos para La Laguna Tenerife, volverá a ser frenético con tres competiciones aseguradas (Supercopa de España, Liga Endesa y Basketball Champions League) y dos más que probables vista la trayectoria reciente del equipo tinerfeño: la Copa del Rey y el playoff finales por el título liguero. En la pasada campaña, el Canarias disputó un total de 57 partidos entre el 29 de septiembre y el 14 de junio: una cita cada cuatro días y medio.

En el camino de preparación para otra exigente temporada en la élite nacional y el escaparate europeo, el combinado aurinegro tiene por delante cuatro partidos amistosos. Suprimido el que tenía previsto disputarse el día 13 de septiembre frente al MoraBanc Andorra, el recorrido consistirá en un primer choque ante el Casademont Zaragoza (domingo 7), un segundo contra el Joventut Badalona (jueves 11) y los dos derbis frente al Dreamland Gran Canaria (jueves 18 en el Insular y domingo 21, a las 12:30, en el Santiago Martín). La temporada oficial despegará el último fin de semana de septiembre con la Supercopa de Málaga.