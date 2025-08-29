El Canarias callejea por La Laguna con sus nuevas equipaciones

Un homenaje a las raíces. Un regreso al pasado. Un viaje al interior más profundo del sentimiento aurinegro. El CB Canarias presentó en la noche de este jueves las que serán sus dos principales equipaciones para la temporada 25/26. Lo hizo, la entidad isleña, en una especie de tributo a sus orígenes, aquellos que le dan nombre; y a la misma vez a modo de reconocimiento a la institución y ciudad que se ha convertido, desde la pasada campaña, en su principal soporte: La Laguna.

El mapa de Torriani

Siendo fiel a sus colores y «respetando el aurinegro», tal y como indicó su presidente Aniano Cabrera, la entidad cestista descubrió dos uniformes cuyo leitmotiv es el primer plano realizado de la ciudad de Aguere. Aquel que trazó, en 1588, el ingeniero y arquitecto italiano Leonardo Torriani. Un mapa representado en buena parte de la camiseta y pantalón y en el que se distingue parte del callejero del casco histórico lagunero. Ese que le acabó convirtiendo en ciudad Patrimonio Universal de la Humanidad por parte de la Unesco. Una distinción de la que recientemente se cumplieron 25 años y a la que el CB Canarias también se ha querido sumar.

Alderete y Kostadinov lucen los nuevos equipajes. / Arturo Jiménez / t

Un lugar emblemático

En esa especie de agasajo a La Laguna por medio de su nueva uniformidad, la entidad deportiva eligió «un lugar emblemático», tal y como lo definió su presidente, la confluencia entre la Plaza del Adelantado y el Ayuntamiento, uno de los enclaves más significativos de Aguere y donde el CB Canarias ha celebrado buena parte sus éxitos más recientes. Un lugar que sirvió para la puesta de largo de «algo más que unas equipaciones». «Son la declaración de identidad, patrimonio, historia y orgullos laguneros y de toda una isla», afirmó Cabrera. En definitiva, «un homenaje directo al corazón de San Cristóbal de La Laguna».

Un cuidado adorno

Acompañada de un cuidada y sobresaliente pieza audiovisual a modo de introducción, la presentación de las camisetas retrotrajo a los presentes hasta finales del siglo XVI, con un elemento central en la trama: un cofre que finalmente llega a las manos de Bruno Fitipaldo y Tim Abromaitis. Ellos son los encargados de abrir este pequeño baúl y descubrir las dos camisetas con las que acabarían posando. Ya en directo ese papel lo desempeñaron Kostas Kostadinov y Héctor Alderete, este último luciendo el dorsal 33 que ya portara en el Estudiantes y que en su día llevara en el Canarias Javi Beirán.

Presentación de las equipaciones del CB Canarias / Arturo Jiménez

Más detalles

El poste búlgaro y el ala pívot madrileño fueron las perchas utilizadas para darle realce a unas prendas en las que al margen de simular ese trazado primigenio lagunero también mostraron otros símbolos: por ejemplo unos círculos y unos triángulos que evocan el antiguo humedal y la extensa zona de vegetación existente en la zona en el momento de dibujar el plano. La prenda luce mucho más sencilla en su reverso. En él mantiene, por la zona inferior, el color principal de la parte delantera, mientras que en la zona superior se invierte –por medio de un difuminado– a la otra tonalidad característica del club.

Luis Yeray Gutiérrez, durante su intervención. / Arturo Jiménez / t

Las instituciones

Al margen de la propia puesta de largo de sus dos principales equipaciones para este próximo curso, el CB Canarias también dio cabida en el escenario y los responsables de las tres principales instituciones que respaldan y sostienen al club cestista. Como anfitrión, el Ayuntamiento de La Laguna, cuyo alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, también retrocedió en el tiempo. No tanto como a los orígenes de la ciudad, sino a «hace un año y medio, cuando se puso encima de la mesa la posibilidad de patrocinar» al club aurinegro.

Una apuesta arriesgada

«Hubo muchos detractores que pensaron que era una apuesta demasiado arriesgada; pero ahora podemos decir que aquella decisión que se tomó conjuntamente con el concejal de Deportes, Badel Albelo, ha dado sus frutos», recordó el edil de Aguere. Para Gutiérrez, esa retribución «económica y de reconocimiento para la ciudad es incalculable», lo que ratifica que «el binomio entre lo privado y lo público puede funcionar». «Nos sentimos plenamente identificados», añadió Luis Yeray.

Fernando Clavijo, en su alocución en la presentación de los equipajes del CB Canarias / Arturo Jiménez / t

Homenaje a los anteriores

También subió al escenario el máximo mandatario del Gobierno de Canarias, un Fernando Clavijo que dedicó sus primeras palabras «al equipo directivo que cogió al club en una situación muy delicada para acabar colocándolo en una situación de privilegio», en clara alusión a la labor que llevó a cabo en los últimos lustros Félix Hernández. «Es complicado competir como lo hace el Canarias», añadió el dirigente nacionalista. En términos muy similares se expresó Yolanda Moliné, representante del Cabildo en su condición de consejera de Deportes.

Cuidar a los suyos

Ese agasajo para con La Laguna y en concreto a su ayuntamiento, el CB Canarias también quiso tener un detalle con varios de sus principales soportes. Así, entregó réplicas personalizadas de sus nuevos uniformes al propio consistorio de Aguere, al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias. En lo que a marcas privadas se refiere, el detalle también fue extensivo a Hospiten y a Cicar, cuyas camisetas fueron recogidas por Paloma Leis y Sergio Ayala Cabrera respectivamente.

St. Pedro, durante su actuación en el acto. / Arturo Jiménez / t

Menos de un mes para el estreno

En un acto que reunió a buena parte de las principales figuras del canarismo –directivos, empresas patrocinadoras y aficionados– y que se prolongó durante unos 45 minutos, el colofón lo puso el artista local St. Pedro, que interpretó varios temas. En apenas un par de semanas la plantilla de La Laguna Tenerife estrenará sus nuevas equipaciones. En algo menos de un mes lo hará, de forma oficial, con motivo de la Supercopa Endesa y disputar en Málaga.