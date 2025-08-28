Nico Richotti: «Mis expectativas son altas; soy muy exigente conmigo mismo»

¿Preparado para asumir este nuevo reto?

Sí, claro, con mucha ilusión. Sé que es un paso importante en mi nueva faceta profesional, y lo cojo con muchas ganas.

Aunque no haya sido algo inesperado ni de un día para otro, ¿ha recibido muchas felicitaciones de la gente del basket?

Sí, algunos excompañeros como Javi Beirán; también me ha hecho mucho ilusión la de Alejandro Martínez. La gente más cercana está muy contenta por mí, y me alegra obviamente recibir esos mensajes.

¿Le han dicho que dónde se mete?

[Risas] Sí, bueno... Mucha gente tiene fe en mí, creo que incluso más de la que tengo yo mismo. Estoy contento y se agradece ese cariño.

Pero lo que sí es evidente es que el listón se lo han dejado muy alto...

Sí, sí, muy alto. Siempre se ha hecho un grandísimo trabajo a nivel gestión en el club y por suerte he tenido dos años para ir empapándome de cómo se manejan todas las cosas desde el aspecto organizativo y de la gerencia. Más todos los anteriores como jugador y que también me daban otra visión de cómo funciona el club. No voy a estar solo, sino que seguiré de la mano de Aniano y de toda la gente del club, que siempre me ayuda. Me siento respaldado.

¿Cómo han sido estos dos años?

Yo los separo bastante porque el primer año, y aunque ya estaba haciendo seguimiento de jugadores y también como un intermediario con la plantilla, ya el año pasado fue una cosa completamente diferente, prácticamente ejerciendo como secretario técnico, haciendo todos los viajes, estando en el día a día... He aprendido un montón de cosas.

¿Como cuáles?

Sobre todo el tema del contacto con los representantes y cómo se manejan, que para mí era un mundo desconocido. Siempre lo había vivido como jugador y ahora me toca estar del otro lado. Como jugador tienes una idea completamente diferente de cómo funciona el mercado, cuando en realidad ves que es totalmente distinto a lo que uno cree.

¿Es difícil lidiar con los agentes? ¿Hay, hasta cierto punto, que desconfiar de ellos?

Bueno, hay que ir conociéndolos y de momento no me he llevado ningún chasco. Es verdad que en eso Aniano me ayuda mucho. A intentar entenderlos, cuándo fiarte al cien por cien y cuándo no... Entonces, en eso sí que él tiene muchísima experiencia y un poco me abre los ojos, porque todavía puedo pecar de muy bondadoso y pardillo. Este ha sido uno de los grandes aprendizajes de este tiempo.

O sea, que hay que tener un poco de mala leche en las negociaciones...

Sí, hay que ser un poco más pillo. Yo sé hacerlo, pero también es verdad que al estar empezando en este mundo uno intenta cumplir siempre, cuando a veces no hay que ser tan de esa manera. Por un lado debes conocer que tienes que estar siempre disponible porque ellos no saben si tú estás trabajando o no, aunque hay sé que tengo que pasar de eso y no contestar, y no sentirme tan culpable.

¿Y eso, con un recién llegado segundo descendiente en la familia, cómo se lleva?

Adaptándome e intentando desconectar en los momentos en los que puedo, sobre todo cuando ya está el equipo hecho o no hay mucho movimiento de mercado. Pero del resto, sé que es una labor constante. Por suerte tengo a mi mujer, que ha estado a mi lado toda mi vida deportiva, sabe cómo funcionan las cosas, y lo entiende perfectamente, pero siempre que puedo intento pasar tiempo con la familia, que al final es fundamental.

Ha hablado de él respecto a los agentes, pero ¿cómo es Aniano en las distancias cortas y en el día a día?

Le gusta apretar, que la gente trabaje, siempre está muy encima y le gusta tener un seguimiento de todo. Ya cuando me retiré y me reincorporé al club dije que me sorprendía enormemente la cantidad de cosas que él controla dentro. Cuando jugaba lo desconocía, pero ahora veo que está metido absolutamente en todo. Es una persona con un corazón enorme y que le gusta que las cosas se hagan bien. A mí me parece fantástico.

¿Realmente han cambiado mucho sus funciones den las ultimas semanas?

Fue una formalidad más que nada porque ya venía trabajando desde hace tiempo. El hecho de que ahora Aniano ya esté como presidente sí me hace tener más responsabilidades en el día a día, y me obliga a hacerme cargo de más cositas, porque él estará menos en el seguimiento del club ya que tendrá otras ocupaciones. Pero bienvenido sea. Yo, con tal de seguir sumando y aprendiendo, estoy feliz.

Entrevista a Nico Richotti, nuevo secretario técnico del CB Canarias / María Pisaca Gámez / ELD

¿Qué es lo que más miedo o respeto le puede dar?

No tengo un miedo claro. Quizá tomar una decisión equivocada, algo que sé que va a pasar porque nadie hace todo perfecto y hay muchas cosas que no dependen de ti. Todavía estoy como ante una lata por abrir para saber qué es lo que realmente me espera. Quizá me ponga me ponga expectativas muy altas y quiera hacerlo muy bien, porque siempre fui muy exigente conmigo mismo, y lo que no quiero es defraudarme. Sí tengo claro que intentaré en todo momento hacer lo mejor por el club y la institución.

A la hora de fijarse en alguien a quien fichar, ¿hasta qué punto ayuda haber sido antes jugador? En lo técnico y en la forma de ser.

Tener esa experiencia detrás es un valor muy grande, tácticamente porque entender del juego te ayuda a saber qué le puede hacer falta un equipo. Además, conozco a Txus a la perfección, sé cómo piensa él, qué tipo de jugadores le gustan...

¿Y ayuda, para entenderlos, que tenga casi misma edad que varios jugadores de la plantilla?

Sí que ayuda. Contra varios de ellos me he enfrentado y con otros he jugado en este mismo equipo. Nos respetamos un montón, pero es cierto que a veces la situación es un poco rara, pero todo fluye con normalidad.

Hablaba de esa lista que tiene de jugadores. ¿Hay alguna otra manía, rutina o costumbre que haya adquirido de manera reciente?

A mí me gusta mucho el basket; me gusta mucho verlo. Eso me facilita las cosas para ver partidos o seguir estadísticas, algo que siempre hice. Lo primero que hago cuando llego a la oficina es encender el ordenador y abrir un portal con las estadísticas de ligas y jugadores a los que estás realizando un seguimiento. Ya luego, a medida que va avanzando la temporada, si el rendimiento sigue siendo bueno, me miro más partidos y trazo como una hoja de ruta. Y después está la otra parte de ir descubriendo alguno que no sea el típico que mete 30 puntos cada día. El ver más partidos te permite a veces ir descubriendo gente que al final te acaban interesando de cara al futuro.

El CB Canarias es un club del que se puede decir que no toma muchos riesgos a la hora de fichar, sino que va a lo seguro. Sin embargo, últimamente, cuando ha decidido arriesgar o no le ha quedado más remedio que incorporar a alguien, los resultados no han sido muy buenos. ¿Eso le condiciona?

No me condiciona ni me presiona para nada, pero sí sé que son como ejemplos a tener en cuenta a la hora de fichar un jugador. Está claro que siempre intentamos incorporar a alguien que haya jugado en ACB o al menos haya estado tres o cuatro años en Europa a un nivel decente. Es la filosofía del club y lo ha sido desde hace ya muchos años, y hay que verlo como algo positivo y seguir por esa línea porque sabemos que es lo que está funcionando.

Además del conjunto de ACB, va a serlo también del que competirá en la Liga U22. ¿Es todavía más difícil acertar con ese equipo?

Sí, totalmente. Sobre todo con todos los jugadores que se están yendo para la NCAA, por lo que los que se quedan aquí son más desconocidos, como una lata por abrir. La idea de ese equipo es mantener una base con los jugadores que ya teníamos del año pasado, en Tercera FEB, e ir añadiendo algunas piezas que nos ayuden a competir, aunque realmente no sabemos cuál va a ser el nivel de la liga.

Fue jugador del club durante nueve años, capitán, dorsal retirado, ahora secretario técnico... Viendo como se maneja el CB Canarias ¿se ve presidente dentro de unos buenos años?

No, no, no [risas]. A ver, eso lo digo ahora, pero a saber de aquí a 20 años. No lo sé, no lo sé. De momento estoy muy feliz con mi presente y con este nuevo paso y prefiero pensar solo en eso.

Nico Richotti, nuevo secretario técnico del CB Canarias / María Pisaca Gámez / ELD

Los fichajes de este año. El único sin experiencia en la ACB: «Van Beck ya me gustaba mucho desde que jugaba en el Chemnitz» Entre los fichajes de esta temporada de La Laguna Tenerife, el de Wes Van Beck es en el que Nico Richotti más investigación había realizado. «Lo llevamos viendo ya desde hace dos años, cuando estaba en el Chemnitz alemán. Personalmente me gustaba cómo jugaba y cómo lo hacía el equipo, aunque ahí jugó mucho más al uno, con unos porcentajes buenísimos. Me llamó la atención y fue uno de los primeros que realmente puse en una lista donde voy anotando los que agradan», explica el nuevo secretario técnico aurinegro. «Ya cuando se fue a Turquía y nos tocó en la Champions, me gustó poderlo ver en vivo y contra un equipo de la ACB como nosotros, porque eso es algo que te da un panorama más real de lo que puedes esperar después de él. Estamos muy contentos y ilusionados que esté con nosotros», añadió del escolta. Reconoce Richotti que, por su parte, «no conocía tanto como a Van Beck» a Dylan Bordón –el último fichaje canarista–, aunque «con el hecho de ser argentino» ya lo tenía en el radar. «Me había gustado lo que había visto de él en los amistosos que jugamos contra el Granca [hace dos años en la Copa Isola]. Luego tuvo una lesión grave de la que se ha recuperado muy bien, y sin lugar a dudas es un proyecto interesante de cara al futuro», dice de él Nico. Afirmación con argumentos tras «verlo hace unas semanas en Madrid con la selección argentina», por la que el secretario técnico aurinegro fue invitado durante unos días para presenciar in situ sus entrenos. «La verdad que me gustó lo que vi; tiene mucho potencial por delante», señala. ¿Se le podría calificar como un robo al Gran Canaria? «Se podría decir, si lo quieres llamar así; pero bueno, final el jugador estaba en el mercado y estuvimos hábiles para traerlo», concluyó.