Continuidad absoluta en el cuerpo técnico aurinegro

Continuidad casi absoluta dentro de la plantilla de jugadores, y pleno total en el staff técnico. La Laguna Tenerife de la temporada 25/26 será prácticamente un calco del equipo que este pasado ejercicio lograra ser semifinalista en Liga Endesa y Copa del Rey, y estar presente en la Final Four de la Basketball Champions League celebrada en Atenas.

Tras anunciar la contratación de solo cuatro jugadores –Wes Van Beck, Héctor Alderete, Rokas Giedraitis y Dylan Bordón– ayer la entidad aurinegra anunció que su cuerpo técnico se mantendrá totalmente inalterado respecto al curso 24/25. Un staffa encabezado de nuevo por Txus Vidorreta, que cumplirá –en dos etapas diferentes– su décima campaña como entrenador jefe de la escuadra tinerfeña. A su vera, el bilbaíno –que ya acumula 701 duelos en ACB y se acerca al Top 4 del ránking global de la competición– volverá a disponer de un total de cuatro ayudantes relacionados directamente con la parcela baloncestística. Así, Xisco Sanz ejercerá de nuevo como coordinador técnico y preparador físico. Mientras, Juan Gatti, Nacho Yáñez y Juanki Rivero desempeñarán, otro ejercicio más, las labores de entrenadores ayudantes.

En lo que al cuidado de los jugadores se refiere, Daniel García Trujillo –oro este verano con la selección española en el Europeo U18– desempeñará funciones de preparador físico junto al citado Sanz; mientras que David Hernández seguirá siendo el delegado y Nelson Domínguez, el responsable del material.

El más veterano del staff técnico canarista seguirá siendo Conrado Rodríguez Jaubert, que con más de tres décadas en el cargo, repite al frente de los servicios médicos, en esta ocasión con la ayuda del doctor Sergio Berjón y junto a los fisioterapeutas Marcos García y Néstor Ruiz; un área que contará también con la colaboración de Eduardo Iboleón, fisio que trabajará con el filial U22 de la Liga U.

El pasado verano fueron dos los cambios que se produjeron en el staff canarista, con el regreso al club de Juanki Rivero para cubrir el hueco dejado por Gonzalo García de Vitoria, mientras que Néstor Ruiz sustituía como fisio a Eliseo Bento. Un curso antes, el 23/24, también hubo dos caras nuevas, las del mentado García de Vitoria y la de Juan Gatti, que compensaron la marcha de Marco Justo. Ahora, como ya ocurriera por ejemplo en la temporada 22/23 –cuando no hubo un solo cambio– habrá línea continuista total para un cuerpo técnico que se pondrá en pleno funcionamiento a partir de mañana lunes día 25.

Amistoso cancelado

Mientras, el CB Canarias no jugará finalmente el amistoso programado inicialmente para el sábado 13 de septiembre ante el Morabanc Andorra tras un acuerdo alcanzado entre ambos clubes. El hecho de que ambos conjuntos se tengan que medir en la segunda jornada de la Liga Endesa ha sido una de las razones para esta cancelación.

Después de esta suspensión, el calendario de preparación de La Laguna Tenerife queda en un total de cuatro amistosos. Así, dichos duelos arrancarán el domingo 7 en Sarriguren (Valle de Egüés, Navarra), con el Casademont Zaragoza como rival. Posteriormente, el jueves día 11 de septiembre los aurinegros se medirán a Joventut Badalona a las 17:30 en Olot (Girona). A continuación, los tinerfeños afrontarán dos amistosos con el Dreamland Gran Canaria. El primero, el jueves 18 de septiembre, a domicilio (Gran Canaria Arena, 18:30); y el segundo, el domingo día 21, en el Santiago Martin (12:30). El club isleño informará en las semanas previas de los detalles concernientes a la venta de entradas para este partido.

Una semana después, el fin de semana del 27 y 28 de septiembre, el conjunto insular disputará la Supercopa Endesa, en Málaga. En el torneo que abre la temporada 25/26 también toman parte el Unicaja, el Real Madrid y el Valencia. El sorteo de emparejamientos se producirá a principios del mes de septiembre.