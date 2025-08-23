El regreso más esperado marca el segundo día de reconocimientos médicos de La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife prosigue con su puesta a punto. El segundo turno de reconocimientos médicos en Hospiten Rambla tuvo lugar este viernes con tres protagonistas. Jaime Fernández, Lluís Costa y un Fran Guerra –que acapara buena parte de las miradas en este arranque de curso 25/26– se sometieron a sus respectivos exámenes médicos como parte del protocolo previo al inicio de la pretemporada.

Precisamente el pívot grancanario encara un verano muy distinto al de años anteriores. Su pasada campaña, en la que rápidamente se ganó la condición de indispensable gracias a su gran inicio –y también a la lenta puesta a punto de Gio Shermadini–, lo convirtió en un fijo en el quinteto inicial. Sin embargo, todo quedó abruptamente interrumpido en marzo, justo cuando había logrado afianzarse como titular en la pintura aurinegra. Tras arrastrar algunas molestias, una lesión de tobillo –un esguince de grado II acompañado de una luxación del tendón peroneo corto, sufrida durante el calentamiento ante Bilbao Basket– lo dejó fuera de combate y lo obligó incluso a pasar por quirófano en abril. Desde entonces, Guerra ha trabajado en silencio y no ha parado en verano, con el objetivo de llegar en las mejores cond

iciones al inicio de la 25/26, todavía convaleciente de esa lesión.

La última aparición en pista data del 12 de marzo en la Basketball Champions League frente a Reggio Emilia. Desde entonces, el 35 del Canarias no ha vuelto a competir, pero el contexto actual invita al optimismo. Los tiempos de recuperación se han cumplido, las sensaciones son positivas y su rol dentro de la rotación de Txus Vidorreta puede volver a ser decisivo.

El pívot grancanario, en pleno reconocimiento médico. / CBC

El internacional por España, que encara su séptima temporada en el club –y ya es el octavo con más partidos en la historia de la entidad–, tiene ahora por delante el reto mayúsculo de recuperar el terreno perdido y reivindicarse como una pieza capital en un equipo que vuelve a aspirar a competir en todos los frentes. Fue la lesión de Guerra una de las grandes excusas del bajón final del conjunto aurinegro en la 24/25 –pese a ser ya casi un denominador común–, ya que el combinado canarista perdió a un jugador que estaba firmando los mejores números de su carrera (10,2 puntos y 4,3 rebotes para 13 de valoración en la ACB).

Mientras tanto, sus compañeros Jaime Fernández y Lluís Costa también superaron los exámenes médicos rutinarios sin contratiempos. Ambos, avalados por su experiencia en el perímetro, se suman a un grupo –con Joan Sastre, Tim Abromaitis y las incorporaciones Wesley Van Beck y Héctor Alderete, que pasaron el reconocimiento el jueves– que ya empieza a centrar su mirada en el inicio de la pretemporada y en la Supercopa de Málaga, a finales de septiembre, como primer gran escaparate.