Héctor Alderete 'aterriza' en La Laguna Tenerife con "una alegría enorme"

Héctor Alderete ya está en Tenerife. El alero madrileño de 23 años, uno de los fichajes veraniegos de La Laguna Tenerife, aterrizó en la noche de este lunes en el Aeropuerto de Tenerife Norte Ciudad de La Laguna, desde donde ha ofrecido "emocionado" sus primeras impresiones como jugador aurinegro. 'Ettore', un exterior de 2,03 metros y 23 años no esconde la "enorme alegría" que le supuso recibir la llamada de la entidad ahora presidida por Aniano Cabrera.

El 'factor Jaime'

"La verdad es que estoy muy emocionado. Cuando me llegó la noticia de que podía venir a Tenerife fue una alegría enorme. Llegar a un equipo ganador, con la trayectoria que lleva en los últimos años, es una ilusión muy grande. Ya tengo ganas de pertenecer al proyecto", ha comenzado relatando el flamante jugador canarista. Seguidamente, el madrileño ha apuntado Jaime Fernández, una persona de su confianza, como una figura importante a la hora de aceptar la propuesta canarista. "Yo conozco bien a Jaime Fernández y me ha hablado muy bien tanto del equipo y del club, como de la Isla. Mi representante me habló genial de la dirección. Tengo muchísima ilusión de conocer a todos mis compañeros".

En el apartado deportivo, el jugador ha optado por resaltar sus cualidades humanas por encima de las técnicas. De esta manera, Alderete argumenta estar dispuesto ayudar en "todo" lo que Txus le pida. "Intentaré aportar energía, ser un buen compañero y darlo todo en la pista", augura.

Trayectoria

Alderete fue formado en la cantera del histórico Ramiro de Maeztu. A lo largo de su carrera ha sido campeón de España infantil y cadete con el Estudiantes, mostrando desde temprana edad un gran potencial. Desde la temporada 21/22 y hasta su llegada a la Isla este verano, 'Ettore' había formado parte del primer equipo del Estudiantes en la LEB Oro (actual Primera FEB), con una breve cesión al Hestia Menorca en LEB Plata para ganar rodaje competitivo.

Alderete, uno de los talentos nacionales más importantes de su generación vio frenada su progresión por hasta tres lesiones graves de rodilla, la última a principios de 2023 con solo 21 años. Su historial de lesiones, preocupación para algunos, pone de manifiesto su inquebrantable ambición de llegar a la élite pese a las adversidades, no arrojando nunca la toalla. La que agite con entereza la próxima campaña será aurinegra.

Campaña de abonos

A todas estas, y con la campaña de abonos aún en marcha, La Laguna Tenerife sigue trabajando en mantener el apoyo masivo de la afición del que ha gozado el equipo en los últimos años. Este lunes, los aurinegros que acudieron a las oficinas del Santiago Martín para renovar su pase de temporada, se encontraron con la sorpresa de ser atendidos por Joan Sastre. El jugador balear no dudó en tomarse cuantas fotos le fueron solicitadas por los visitantes y fue especialmente cariñoso con los más jóvenes. Un recuerdo imborrable para ellos.

Objetivo 4.000

La entidad aurinegra celebró el pasado viernes 8 de agosto haber superado la barrera de los 3.000 abonados. Aunque desde entonces no se haya actualizado el dato de venta de pases, lo cierto es que en la última semana y media han sido numerosos los aficionados que han acudido a Los Majuelos para renovar su pase u obtenerlo por primera vez. En este último apartado, el de las nuevas altas, apunta estar la clave para alcanzar, o incluso mejorar, la cifra de la pasada campaña, cuando se alcanzó el récord histórico de 4.203 abonados. En el club son optimistas por dos razones: el buen ritmo actual y el margen que resta aún hasta el comienzo del curso a principios de septiembre. De hecho, aunque el periodo de reserva de asientos caduca el día 5, la campaña seguirá operativa algunas semanas más.

Sastre choca la mano con un joven aficionado de La Laguna Tenerife. / CBC

Patrocionio

Además de celebrar la buena acogida del público isleño a la campaña de abonos, en el CB Canarias se congratulan de mantener a uno de sus más fieles patrocinadores, el Grupo Hospiten. De esta manera, la red de centros hospitalarios asumirá la responsabilidad de los servicios médicos del club por decimotercera campaña consecutiva. La firma de renovación contó con la presencia de Pedro Luis Cobiella Beauvais, vicepresidente y consejero delegado de Hospiten y el presidente de La Laguna Tenerife, Aniano Cabrera. Como parte de esta alianza, el logo de Hospiten estará presente en la pernera derecha del pantalón de la equipación oficial de ACB de la primera plantilla y en la del segundo equipo, que competirá en la Liga U22.