La Liga empieza en casa para La Laguna Tenerife: todos los detalles del calendario aurinegro

Ya es oficial. La ACB difundió este lunes el calendario de la Liga Endesa para la temporada 25/26, en la que finalmente competirán 18 equipos. De esta manera, La Laguna Tenerife ya conoce su hoja de ruta en la que será otra exigente campaña en la élite del baloncesto nacional.

A diferencia de las dos últimas campañas, en las que abrió la competición doméstica con sendos compromisos frente a Unicaja de Málaga (23/25) y Baskonia (24/25), el combinado dirigido por Txus Vidorreta estrenará el curso ante el Baxi Manresa, un oponente más que digno (y frente al que se midieron los aurinegros en Liga y en Basketball Champions League), pero de menor entidad que Unicaja o Baskonia. El duelo, además, se disputará en el Santiago Martín en el primer fin de semana de octubre (sábado 4 o domingo 5).

Un comienzo propicio

Ya en la segunda fecha, que se disputa una semana después (11 y 12 de octubre), el Canarias viajará al Principado para visitar la pista del MoraBanc Andorra. Otro rival de los instalados en ACB, pero teóricamente inferior a la escuadra comandada por Txus Vidorreta. De hecho, La Laguna Tenerife se ha impuesto al Andorra en sus 11 últimos enfrentamientos en Liga.

Calendario liguero al completo de La Laguna Tenerife. / CBC

Más fecha de interés

Aunque el azar haya deparado un inicio de curso propicio para que la escuadra insular arranque de la mejor manera (el Murcia visitará la Isla en la tercera semana de Liga), la carretera se empinará de forma notable entre las jornadas cuarta y novena. Esto es, el Canarias recibirá al Unicaja, visitará al Baskonia y al Valencia Basket y se enfrentará en el Santiago Martín al Real Madrid en la primera gran cita del curso (fin de semana del 6 al 7 de diciembre). Por el camino entre estos cuatro gigantes, Burgos en casa y Zaragoza fuera. Seis semanas de altísima exigencia.

El siempre reseñable capítulo de los derbis queda reservado para las jornadas 12 y 31. El primero de ellos se disputará en el Santiago Martín el fin de semana del 27 al 28 de diciembre. Será entonces cuando los aurinegros pugnen por defender su reciente hegemonía en el Archipiélago contra un Dreamland Gran Canaria que quiere recuperar el terreno perdido.

El Barça, a la Isla en mayo

El Barça visitará Tenerife en la jornada 32 de campeonato, a mediados de mayo, y la Liga concluirá para La Laguna Tenerife en casa contra el Bilbao Basket el último fin de semana de ese mismo mes. En el almanaque figuran hasta cuatro dobles salidas para los de Vidorreta (jornadas 7 y 8, 10 y 11, 16 y 17 y 27 y 28) por tres ocasiones en las que tocará repetir bajo el aliento de la afición aurinegra: semanas 3 y 4, 12 y 13 y 29 y 30.

El calendario volverá a contar con dos paréntesis para la disputa de sendas ventanas FIBA de selecciones. Estas se contemplan entre el 24 de noviembre y el 3 de diciembre y en febrero, después de la Copa del Rey, que está se jugará del 19 al 22 de febrero en el nuevo Roig Arena de Valencia.

Un calendario 'a medias'

El calendario de la Liga Endesa no solo llega algunas semanas más tarde que anteriores campañas, sino que de momento solo incluye los emparejamientos de cada jornada. Esto es, no se establecen días concretos ni horarios de los choques debido a que la organización se encuentra en proceso de negociación del nuevo contrato televisivo. Una vez se cierre el trato, el criterio de la empresa que adquiera los derechos de la ACB será determinante a la hora de repartir días y franjas horarias.