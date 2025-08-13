El Canarias pesca juventud y talento en el Gran Canaria

Movimiento inesperado en el CB Canarias. Cuando todo indicaba que la plantilla de La Laguna Tenerife podría estar ya cerrada tras las renovaciones de su columna vertebral y la llegada de Héctor Alderete, Wes Van Beck y Rokas Giedraitis, la entidad aurinegra ha anunciado este miércoles la incorporación del joven base argentino, de 20 años y 1,91 metros, Dylan Bordón. Un fichaje que se realiza para las dos próximas temporadas, con opción a dos más.

El nuevo jugador aurinegro estará en dinámica del primer equipo, si bien por su edad también podría estar presente en todos los encuentros del filial, que tomará parte en la recién creada Liga U22. Bordón (Ciudad de Corrientes, 16/10/2004), que tiene también la nacionalidad italiana, llega procedente del Dreamland Gran Canaria, en cuyos filiales militó las últimas tres temporadas.

Cortado por el Granca

Dylan se formó en las categorías inferiores del Club San Martín de Corrientes y llegó a debutar con su primer equipo, en la Liga Nacional de Básquet (LNB) de Argentina, con apenas 15 años, para incorporarse a la estructura del Granca en el verano del 2022. De hecho, Bordón tenía contrato con el cuadro claretiano hasta el final de la próxima campaña, pero el club presidido por Sitapha Savané decidió ejecutar la cláusula de corte existente en su contrato.

El nuevo base canarista, que llegó a debutar también con la primera plantilla amarilla tanto en Liga Endesa como en Eurocup, promediando el curso pasado, en Segunda FEB, 17,4 puntos y 4,5 asistencias para una valoración media de 18,6 créditos en los casi 28 minutos que dispuso por partido.

Lesión de rodilla

Buena parte de los jugadores de este CB Canarias ya se han medido varias veces a Bordón. Dos de ellas, en la pretemporada 23/24, coincidiendo con la Copa Isola, donde el base argentino dejó una muy buena impresión, tanto en el duelo del Santiago Martín como en el disputado en el Gran Canaria Arena. En ambos se fue hasta los 11 puntos con destacadas acciones individuales.

Bordón penetra anhte Fitipaldo en la Copas Isola de 2023. / Ángel Medina (EFE)

Por contra, apenas una semanas después de aquellos encuentros, Dylan sufrió una mala caída en una penetración en los primeros minutos del estreno liguero con el filial claretiano. Dicho percance derivó en una rotura de cruzado y menisco de la rodilla izquierda que le hizo perderse el resto de la temporada.

Puede jugar la Americup

Internacional en todas las categorías de la albiceleste, fue el mejor base del FIBA America U18 hace tres campañas y a finales del mes pasado debutó ya con la selección absoluta de Argentina, bajo la dirección de Pablo Prigioni y coincidiendo con los amistosos disputados en Madrid, ante Angola. De hecho, Bordón se encuentra en la lista de 14 seleccionados -a falta de dos descartes- del combinado de su país que jugará la Americup este mismo mes.

Overbooking en el uno

La llegada de Bordón al CB Canarias genera, sobre el papel, un overbooking de jugadores en las posiciones de uno. Así, como bases puros se encontrarían Marcelinho Huertas, Bruno Fitipaldo,. Lluis Costa y el propio Bordón, mientras que en el puesto de uno también podrían oficiar Jaime Fernández y Van Beck.

Ahí todo apuntaría a la salida de uno de los bases, en este caso Lluis Costa, que es el que menos protagonismo tuvo la pasada campaña. Sin embargo, el hecho de que Bordón no ocupe plaza de jugador de formación trastocaría sobremanera la configuración del plantel canarista.

Donde sí ocupa plaza de cupo Bordón es en la Basketball Champions League, puesto que el suyo, respecto a la normativa de la competición reglada por la FIBA, es un caso similar al ocurrido en su día con Leandro Bolmaro.