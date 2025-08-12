La Laguna Tenerife remata una pretemporada de alto nivel anunciando un quinto duelo amistoso

Nuevo rival de pretemporada para La Laguna Tenerife. A los amistosos anunciados por la entidad canarista la pasada semana se ha sumado un quinto que, aunque haya sido el último en confirmarse, pasa a ser el primero en celebrarse. De esta manera, el combinado dirigido por Txus Vidorreta se medirá al Casademont Zaragoza en el domingo 7 de septiembre (11:15).

Claves de la pretemporada

En todo caso, el tiempo de preparación comenzará varias semanas antes de que se celebren los duelos amistosos. La 25/26 arranca para los insulares (salvo los que se encuentren con su selección nacional) el próximo lunes día 18. El primer paso para la plantilla será someterse a los reconocimientos médicos, a los que acudirán los jugadores de forma escalonada hasta el sábado 23, incluido. Entretanto, se llevarán a cabo sesiones de “trabajo individualizado” en el Santiago Martín, mientras la primera sesión de grupo está fijada pata el lunes 25. Para alguno, como Fran Guerra, que se recupera de una lesión de tobillo, casi no ha habido parón por vacaciones.

Rivales y fechas

Con todo, la escuadra liderada en la pista por Marcelinho Huertas gozará de cinco exigentes tests de pretemporada (todos frente a equipos ACB) que servirán para afianzar el proyecto 25/26 de cara a su debut oficial, que esta campaña no será en Liga Endesa, sino en la Supercopa que se disputará en Málaga el fin de semana del 27 al 28 de septiembre. Siete días después, la primera jornada de la competición doméstica, que todavía no ha lanzado su calendario. La Basketball Champions League no comenzará su andadura hasta la segunda semana de octubre, en la que La Laguna Tenerife visitará al Trapani Shark (Sicilia) el miércoles 8.

El primer test de los aurinegros tendrá lugar en Pamplona el próximo domingo 7 de septiembre a las 11:15, ante el Casademont Zaragoza. Posteriormente, el jueves día 11 se medirán a Joventut Badalona a las 17:30 en Olot (Girona). Dos días después, el sábado 13, tocará medirse al Morabanc Andorra a las 18:00 en Escaldes (Andorra).

Calendario de pretemporada de La Laguna Tenerife. / CBC

Dos derbis como colofón

A continuación, los tinerfeños afrontarán dos amistosos con el Dreamland Gran Canaria. El primero, el jueves día 18 de septiembre, a domicilio (Gran Canaria Arena, 18:30 horas). El segundo, el domingo día 21, en el Santiago Martín (12:30 horas).

El club canarista ha puntualizado que informará “en las semanas previas” de los detalles concernientes a la venta de entradas para el derbi de pretemporada del día 21, que será el único de los cinco duelos de preparación que el CB Canarias juegue en Tenerife este verano.